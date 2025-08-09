ua en ru
Карти Таро обіцяють чудові новини цим знакам Зодіаку: щастя прийде вже скоро

Субота 09 серпня 2025 16:36
Карти Таро обіцяють чудові новини цим знакам Зодіаку: щастя прийде вже скоро Гороскоп на вихідні (фото: Freepik)
Автор: Поліна Іваненко

Ці вихідні будуть дуже вдалими для трьох знаків Зодіаку. Карти Таро показують, що на них чекають моменти теплих розмов і рішень, які прокладуть шлях до мрій.

Кого ощасливлять гарні новини вже днями, розповідає РБК-Україна.

Телець

Вам випала "Десятка Кубків". Ця карта символізує теплу, затишну і безпечну гавань, про яку ви так мріяли останнім часом. Вона говорить про гармонію в особистому житті, про той момент, коли ви дивитеся навколо і розумієте: все так, як і має бути. На вихідних ви можете відчути особливу близькість з тими, кого любите. Це може бути радісна новина, несподіваний дзвінок від давнього друга або просто спільний час, який залишить у серці слід.

Карти Таро радять не відкладати зустрічі й розмови. Скажіть те, що давно хотіли, обійміть тих, хто поруч. Ці вихідні дадуть вам відчуття, що життя це не лише мета, а й процес, у якому кожна мить має значення. І ви зрозумієте, що знайшли свій маленький рай тут і зараз.

Близнюки

Вам випала "Зірка", така карта з’являється у розкладі тоді, коли світ хоче повернути вам віру у найкраще. Ці вихідні можуть принести новину або пропозицію, яка здаватиметься майже нереальною, але дуже бажаною. Можливо, ви отримаєте запрошення у проект, про який навіть не мріяли, або зустрінете людину, яка знову запалить у вас натхнення.

Важливо слухати інтуїцію і не гасити в собі бажання діяти. Навіть невеликий крок у новому напрямку зараз здатен запустити ланцюг подій, який змінить усе. "Зірка" завжди обіцяє світлі часи, але й нагадує: щоб вони настали, треба підняти очі вгору і повірити, що світло на небі саме для вас.

Скорпіон

Вам випала карта "Колесо Фортуни", яка говорить про момент, коли життя робить різкий і дуже приємний поворот. На вихідних ви можете опинитися у ситуації, яка змусить серце битися швидше: від радості, хвилювання чи відчуття, що вам пощастило як ніколи. Це може бути фінансова удача, кар’єрний прорив або несподівана зустріч, яка відкриє нові горизонти.

Важливо бути готовими до змін і не чіплятися за те, що давно себе вичерпало. Дозвольте новому увійти у ваше життя, навіть якщо воно здається занадто швидким чи гучним. Карта нагадує, що іноді доля сама обирає час і місце, щоб зробити вас щасливими. І цього разу вона явно на вашому боці.

Під час створення матеріалу було використано джерела: Astrotwins, Tarot.

