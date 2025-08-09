3 знака Зодиака вздохнут с облегчением после 11 августа: кому особенно повезет

Ретроградный Меркурий подходит к завершению и уже с 11 августа большинство людей почувствует облегчение. Однако настоящим подарком конец ретрограда станет для трех знаков Зодиака.
РБК-Украина рассказывает, кому больше всего повезет после завершения ретроградного Меркурия.
С 11 августа, когда планета Меркурий снова будет двигаться прямо, вы будете в центре внимания. Этот период идеально подходит для того, чтобы смело и уверенно заявить о себе миру.
Не бойтесь рисковать, работать над проектами, приносящими удовольствие, и быть такими ярким, как вам хочется.
Последние недели вы могли чувствовать усталость, делать мелкие ошибки или опаздывать. Но уже с 11 августа энергия изменится к лучшему.
Вы почувствуете прилив сил, улучшение в общении, работе и здоровье. У вас появится возможность начать с чистого листа.
После завершения ретрограда вы снова почувствуете себя активными, коммуникабельными. Удача будет на вашей стороне, поэтому можно смело воплощать задуманное.
Главное - сохранить уроки, которые подарил непростой период. Важно уметь отдыхать и завершать начатое.
Он случается три-четыре раза в год и длится примерно три недели. Это время задержек, технических сбоев и недоразумений.
В этот период не стоит начинать новые дела и принимать важные решения. Вместо этого лучше отдать предпочтение спокойному темпу жизни и завершении старых дел.
Конец ретрограда, который начался 18 июля, состоится 11 августа. С этого дня жизнь вернется в привычный темп. Многие почувствуют облегчение. Дела будут идти вверх.
