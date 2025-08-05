ua en ru
Вт, 05 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Ці 3 знаки Зодіаку вміють щиро прощати образи: чи є ви серед них

Вівторок 05 серпня 2025 12:04
UA EN RU
Ці 3 знаки Зодіаку вміють щиро прощати образи: чи є ви серед них Які знаки Зодіаку не тримають зла (фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Деякі люди мають здатність відпускати образи і не тримати зла. Вони розуміють цінність внутрішнього спокою і можуть зберігати стосунки, навіть коли було боляче. Астрологи назвали три знаки Зодіаку, що вирізняються щирістю, мудрістю та силою духу.

Про це докладніше розповідає РБК-Україна з посиланням на Collective World.

Телець

Тельці - земні та врівноважені, вони не схильні до емоційних спалахів і не тримають довго зла. Якщо ви щиро вибачитеся, Телець, найімовірніше, пробачить і постарається зберегти стосунки.

Їхнє прощення ґрунтується не на слабкості, а на прагненні до стабільності та миру. Вони вміють відпускати образи, бачачи в цьому сенс.

Скорпіон

Попри свою репутацію "мстивого знака", Скорпіони здатні на глибоке прощення, якщо поранені їхні справжні почуття, але щиро вибачені. Їх не легко обдурити, але вони дуже цінують чесність і силу каяття.

Коли Скорпіон бачить, що людина змінилася і шкодує, він може пробачити навіть сильний біль. Прощення від Скорпіона - це завжди усвідомлений і глибокий жест.

Козеріг

Козероги - мудрі, практичні та стримані. Вони не витрачають енергію на образи, що заважають їм рухатися вперед.

Їхнє прощення - це не емоція, а свідоме рішення: якщо ви важливі для них, вони зроблять крок назустріч. Козероги не забувають, але вміють ставити крапку і рухатися далі без токсичності.

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Гороскоп Знаки Зодіаку Астрологія
Новини
Удар РФ по залізниці в Лозовій: пошкоджено вокзал, є загиблий і поранені (відео)
Удар РФ по залізниці в Лозовій: пошкоджено вокзал, є загиблий і поранені (відео)
Аналітика
Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському