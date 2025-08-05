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Эти 3 знака Зодиака умеют искренне прощать обиды: есть ли вы среди них

Вторник 05 августа 2025 12:04
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Эти 3 знака Зодиака умеют искренне прощать обиды: есть ли вы среди них Какие знаки Зодиака не держат зла (фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Некоторые люди обладают способностью отпускать образы и не держать зла. Они понимают ценность внутреннего покоя и могут сохранять отношения, даже когда было больно. Астрологи назвали три знака Зодиака, отличающиеся искренностью, мудростью и силой духа.

Об этом подробнее рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Collective World.

Телец

Тельцы - земные и уравновешенные, они не подвержены эмоциональным вспышкам и не держат долго зла. Если вы искренне извинитесь, Телец скорее всего простит и постарается сохранить отношения.

Их прощение основывается не на слабости, а на стремлении к стабильности и миру. Они умеют отпускать образы, видя в этом смысл.

Скорпион

Несмотря на свою репутацию "мстительного знака", Скорпионы способны на глубокое прощение, если ранены их подлинные чувства, но искренне извинены. Их не легко обмануть, но они очень ценят честность и силу раскаяния.

Когда Скорпион видит, что человек изменился и сожалеет, он может простить даже сильную боль. Прощение от Скорпиона - это всегда осознанный и глубокий жест.

Козерог

Козероги - мудрые, практичные и сдержанные. Они не тратят энергию на образы, мешающие им двигаться вперед.

Их прощение - это не эмоция, а сознательное решение: если вы важны для них, они сделают шаг навстречу. Козероги не забывают, но умеют ставить точку и двигаться дальше без токсичности.

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