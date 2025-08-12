Ці 3 знаки Зодіаку відчують справжній прорив у серпні: хто у списку

Близнюки

Ви нарешті відчуєте, що хаос навколо вщухає, а думки стають чіткішими. Ідеї, які раніше не могли зрушити з місця, почнуть приносити перші результати.

Меркурій - ваша планета-управитель - більше не гальмує, і це відкриває двері до проривів у кар'єрі, комунікації та навчанні. Саме час діяти впевнено і не зволікати з важливими рішеннями.

Лев

Для Левів період після 11 серпня стане потужним стартом нової хвилі особистої сили. Ви відчуєте прилив енергії, натхнення і бажання змінювати своє життя на краще.

Особливо пощастить тим, хто працює над творчими або публічними проєктами - на вас звернуть увагу. Прорив може бути несподіваним, але точно заслуженим.

Діва

Ваша зібраність і вміння аналізувати нарешті дадуть плоди. Після завершення ретроградного Меркурія ви відчуєте полегшення в повсякденних справах - менше плутанини, більше ясності.

З'являться нові можливості у сфері роботи або фінансів, які ви можете використовувати максимально ефективно. Не бійтеся оновити свої цілі - це і є ваш момент прориву.