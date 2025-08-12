Эти 3 знака Зодиака почувствуют настоящий прорыв в августе: кто в списке

После того, как завершился ретроградный Меркурий, энергетика изменится, а жизнь некоторых знаков Зодиака пойдет к лучшему. Астрологи выделяют тройку счастливчиков, которых ожидает настоящий прорыв в делах, отношениях или самореализации.
Кто именно попал в этот список, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Collective World.
Вы наконец-то почувствуете, что хаос вокруг утихает, а мысли становятся более четкими. Идеи, которые раньше не могли сдвинуться с места, начнут приносить первые результаты.
Меркурий - ваша планета-управитель - больше не тормозит, и это открывает двери к прорывам в карьере, коммуникации и обучении. Самое время действовать уверенно и не медлить с важными решениями.
Для Львов период после 11 августа станет мощным стартом новой волны личной силы. Вы почувствуете прилив энергии, вдохновения и желания изменять свою жизнь к лучшему.
Особенно повезет тем, кто работает над творческими или публичными проектами - на вас обратят внимание. Прорыв может быть неожиданным, но точно заслуженным.
Ваша собранность и умение анализировать наконец-то дадут плоды. После завершения ретроградного Меркурия вы почувствуете облегчение в повседневных делах - меньше путаницы, больше ясности.
Появятся новые возможности в сфере работы или финансов, которые вы можете использовать максимально эффективно. Не бойтесь обновить свои цели - это и есть ваш момент прорыва.
