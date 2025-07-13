Цей звичний продукт краде ваш сон: перевірте, чи є він у вашому холодильнику

Який продукт може вкрасти ваш сон?

Йдеться про твердий сир. Саме він здатен тихо “викрадати” ваш спокій уночі.

Твердий сир містить високий рівень тирозину- амінокислоти, яка стимулює мозкову активність. У поєднанні з кофеїном (наприклад, якщо ви пили каву чи чай увечері), тирозин може викликати збудження нервової системи, труднощі із засинанням, а також поверхневий, неспокійний сон.

Особливо це стосується вживання сиру перед сном навіть у невеликих кількостях. Організм запускає процеси травлення, температура тіла злегка підвищується, мозок “прокидається”, а ви - навпаки довго не можете заснути.

Крім того, твердий сир, особливо витриманий, містить високий рівень насичених жирів і солі, які також здатні негативно впливати на обмін речовин, затримувати рідину в організмі й навіть викликати головний біль.

За словами фахівців зі сну, найгірше - це коли ви вважаєте пізній перекус сиром “легкою вечерею”, не здогадуючись, що саме він руйнує ваш режим. Особливо ризикують ті, хто бореться з безсонням або постійною втомою — вони не підозрюють, що винуватець ховається у дверцятах холодильника.

Як їсти сир, щоб він не зашкодив?

Уникайте вживання твердого сиру хоча б за 3-4 години до сну. Якщо хочете перекусити перед відпочинком, обирайте продукти з магнієм, наприклад, банан або трохи горіхів.

Перевірте, що ви їсте ввечері - і, можливо, якісний сон повернеться до вас вже цієї ночі.