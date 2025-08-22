Цей тренд 90-х знову в моді: Леся Нікітюк показала ідеальні джинси

Який "лук" обрала Нікітюк

Телеведуча слідкує за модними трендами - для зйомок вона обрала широкі джинси зі світло-блакитного деніму з високою посадкою та білий корсетний топ, що додає образу елегантності та жіночності.

Модель, як у Нікітюк, має цікавий акцент на талії у вигляді зав'язки.

Таке поєднання з денімом і білизняним стилем дуже популярне, оскільки створює баланс між розслабленістю та вишуканістю.

Доповнюють образ біло-чорні кеди з роздвоєним носком під назвою Tabi boots, які надають йому сучасного та модного вигляду.

Леся Нікітюк показала ідеальні джинси (фото: instagram.com/novy_channel)

Чому широкі джинси в трендах 2025

Комфорт і свобода рухів

Після кількох десятиліть домінування скінні-джинсів, що щільно облягають ноги, люди знову оцінили комфорт.

Широкі джинси не сковують рухи, дають змогу шкірі дихати та забезпечують відчуття розслабленості протягом усього дня. Цей тренд відповідає загальній тенденції до практичності та зручності в повсякденному житті.

Універсальність

Широкі джинси легко адаптуються до різних стилів і ситуацій. Їх можна поєднувати з:

укороченими топами, футболками або сорочками (це створює хороший баланс між об'ємним низом і підкресленою талією, візуально подовжуючи силует)

(це створює хороший баланс між об'ємним низом і підкресленою талією, візуально подовжуючи силует) об'ємними светрами та худі (таке поєднання ідеально підходить для створення комфортного, але стильного образу в стилі street style)

(таке поєднання ідеально підходить для створення комфортного, але стильного образу в стилі street style) приталеними блузками та жакетами (це додає образу елегантності та робить його придатним навіть для офісу з несуворим дрес-кодом)

(це додає образу елегантності та робить його придатним навіть для офісу з несуворим дрес-кодом) різноманітним взуттям (вони мають чудовий вигляд як з масивними кросівками й кедами, так і з елегантними ботильйонами, туфлями на підборах або лоферами).

Нікітюк показала модні джинси (фото: instagram.com/novy_channel)

Візуальне поліпшення фігури

На відміну від скінні-джинсів, що підкреслюють будь-які недоліки, широкі моделі вміло їх приховують. Вони можуть візуально збалансувати фігуру з широкими стегнами, створивши гармонійний силует.

На високих дівчатах вони підкреслюють довжину ніг. У разі правильного поєднання з верхом і взуттям на підборах, вони візуально витягують силует, роблячи його стрункішим.

Естетика 90-х і 2000-х

Мода циклічна, і сучасні тренди часто черпають натхнення з минулих десятиліть. Широкі джинси були символом культури 90-х і 2000-х років, і їхнє повернення відповідає загальному захопленню цією епохою.

Цей тренд дає змогу експериментувати з вінтажними елементами та створювати унікальні ностальгічні образи.

Леся Нікітюк і Володимир Дантес (фото: instagram.com/novy_channel)