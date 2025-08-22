Этот тренд 90-х снова в моде: Леся Никитюк показала идеальные джинсы
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала модный образ с широкими джинсами, который может взять себе на заметку любая модница.
Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пост в Instagram "Нового канала".
Какой "лук" выбрала Никитюк
Телеведущая следит за модными трендами - для съемок она выбрала широкие джинсы из светло-голубого денима с высокой посадкой и белый корсетный топ, который придает образу элегантности и женственности.
Модель, как у Никитюк, имеет интересный акцент на талии в виде завязки.
Такое сочетание с денимом и бельевым стилем очень популярно, поскольку создает баланс между расслабленностью и изысканностью.
Дополняют образ бело-черные кеды с раздвоенным носком под названием Tabi boots, которые придают ему современный и модный вид.
Леся Никитюк показала идеальные джинсы (фото: instagram.com/novy_channel)
Почему широкие джинсы в трендах 2025
Комфорт и свобода движений
После нескольких десятилетий доминирование скинни-джинсов, плотно облегающих ноги, люди снова оценили комфорт.
Широкие джинсы не сковывают движения, позволяют коже дышать и обеспечивают чувство расслабленности в течение всего дня. Этот тренд соответствует общей тенденции к практичности и удобству в повседневной жизни.
Универсальность
Широкие джинсы легко адаптируются к разным стилям и ситуациям. Их можно сочетать с:
- укороченными топами, футболками или рубашками (это создает хороший баланс между объемным низом и подчеркнутой талией, визуально удлиняя силуэт)
- объемными свитерами и худи (такое сочетание идеально подходит для создания комфортного, но стильного образа в стиле street style)
- приталенными блузками и жакетами (это добавляет образа элегантности и делает его пригодным даже для офиса с нестрогим дресс-кодом)
- разнообразной обувью (они прекрасно смотрятся как с массивными кроссовками и кедами, так и с элегантными ботильонами, туфлями на каблуке или лоферами).
Никитюк показала модные джинсы (фото: instagram.com/novy_channel)
Визуальное улучшение фигуры
В отличие от скинни-джинсов, подчеркивающих любые недостатки, широкие модели умело их скрывают. Они могут зрительно сбалансировать фигуру с широкими бедрами, создав гармоничный силуэт.
На высоких девушках они подчеркивают длину ног. При правильном сочетании с верхом и обувью на каблуке, они визуально извлекают силуэт, делая его более стройным.
Эстетика 90-х и 2000-х
Мода циклична, и современные тренды часто черпают вдохновение из прошлых десятилетий. Широкие джинсы были символом культуры 90-х и 2000-х годов, и их возврат соответствует общему увлечению этой эпохой.
Этот тренд позволяет экспериментировать с винтажными элементами и создавать уникальные ностальгические образы.
Леся Никитюк и Владимир Дантес (фото: instagram.com/novy_channel)
