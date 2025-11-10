Цей смартфон на кілька днів опинився в багнюці через повінь: ось, що з ним стало

На Філіппінах тайфун Калмаегі затопив місто, але один користувач Reddit розповів, як вижив його iPhone - смартфон залишився робочим навіть після повені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільне видання Android Authority .

Смартфон пережив повінь і продовжив працювати

У публікації на r/iphone користувач @bricksandcanvas розповів, що його будинок у місті Мандауе на острові Себу був зруйнований повінню. Він ледь не потонув, намагаючись врятуватися, але зумів вибратися в безпечне місце. Його телефон, однак, був змитий потоками води.

Коли через три дні потерпілий повернувся, щоб знайти пристрій, він виявився застряглим у багнюці. Після очищення і підключення до зарядки iPhone одразу ввімкнувся і працював як ні в чому не бувало.

Користувач уточнив, що це був iPhone 17 Pro Max у захисному чохлі CARE by PanzerGlass Samba Vanilla. Чохол, ймовірно, допоміг лише частково, і факт того, що телефон взагалі залишився працездатним, вражає.

Після очищення і підключення до зарядки iPhone одразу ввімкнувся і працював як ні в чому не бувало (фото: Android Authority)

IP68 та інженерна продуманість iPhone

Смартфон із рейтингом IP68 розрахований на занурення у воду на глибину до 1,5 метра на 30 хвилин. Це не означає, що після цього на телефон чекає неминучий вихід з ладу - просто такий тест проводить виробник.

Головне, що власник залишився живий, але історія підтверджує, наскільки сучасні смартфони стали витривалими. Раніше цього року Pixel 8 продовжував працювати після чотирьох днів у гарячій ванні, а телефон Galaxy вижив через п'ять годин під арктичним льодом.

Це вражаюче свідчення інженерної продуманості останніх iPhone, навіть якщо, безумовно, пощастило і власнику, і пристрою.

Багато коментаторів на Reddit зазначили, що Apple могла б використати цю історію в промо-матеріалах, як Samsung зробив із S23 Ultra після його занурення в крижану воду.

Однак у цьому випадку набагато важливіше, що людина зуміла врятуватися - а телефон став лише додатковим дивом на тлі виживання.