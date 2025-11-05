ua en ru
Ср, 05 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Найпотужніший смартфон у світі пройшов жорстку перевірку на міцність: що показав тест

Середа 05 листопада 2025 17:05
UA EN RU
Найпотужніший смартфон у світі пройшов жорстку перевірку на міцність: що показав тест Новий Red Magic 11 Pro з рідинним охолодженням пройшов жорстке випробування (скріншот: YouTube/JerryRigEverything)
Автор: Павло Колеснік

Популярний техноблогер JerryRigEverything показав, що новий Red Magic 11 Pro може претендувати на звання "найпотужнішого смартфона на планеті".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільне видання Android Authority.

Як влаштована система рідинного охолодження

У новому відео Нельсон повністю розібрав пристрій, який у компанії називають першим у світі масовим смартфоном із рідинним охолодженням. Під час роботи в задній частині телефону можна спостерігати рух блакитної охолоджувальної рідини: її циркуляцію забезпечує мікроскопічний п'єзоелектричний насос, що прокачує рідину замкнутим контуром.

Система працює разом із вбудованим вентилятором на 24 000 об/хв і, за словами блогера, найбільшою випарною камерою, яку він зустрічав у смартфонах.

При цьому значна частина системи прихована. Незважаючи на прозору задню кришку і відкриті канали циркуляції, більша частина трубок закрита металевою пластиною.

Нельсон назвав це "інопланетною технологією", а внутрішній устрій - таким, що більше нагадує охолодження настільного ПК, ніж геймерський смартфон. На його думку, виробник міг би зробити систему візуально більш відкритою - виглядало б ефектно.

Скріншот

Рідина з ефектом "лавової лампи"

Інтерес становить і сама рідина. Red Magic стверджує, що це високотемпературний фторований склад серверного класу, не схильний до замерзання.

Нельсон помітив усередині мікропухирці, схожі на масляні краплі. Ефект нагадує лавову лампу: краплі розділяються і з'єднуються під час нагрівання та охолодження смартфона. Це може бути частиною роботи системи, але також надає телефону ефектний візуальний акцент - явно продуманий заздалегідь.

Розбирання також показало, що незвичайна конструкція не знижує міцність. Смартфон витримав тести нагріву екрана, тиску і вигину. Усередині встановлено великий акумулятор на 7 500 мА/год, закріплений надійно.

Навіть більше, після повного розбирання і зворотного складання пристрій знову запустився - і охолодження відновилося.

Серед інших особливостей смартфона:

  • фронтальна камера під дисплеєм
  • повністю плоска задня панель без виступу камери
  • наявність 3,5 мм роз'єму для навушників
  • захист від води IPX8 - рідкість для смартфона з рухомими частинами і рідиною всередині.

Ціна і старт продажів

Red Magic 11 Pro буде продаватися за ціною від 749 доларів і почне поставлятися на глобальні ринки 19 листопада.

За словами Нельсона, це один з найбільш незвичайних і технічно вражаючих розборів смартфона за останній час.

Раніше ми писали, які Android-смартфони не варто купувати у 2025 році.

Також повідомлялося, що Samsung представила перший у світі смартфон, що складається втричі, і вже з'явилися перші характеристики і рендери пристрою.

Крім того, ми публікували добірку із семи моделей смартфонів, які залишаються актуальними у 2025 році.

Читайте РБК-Україна в Google News
Смартфони
Новини
По 50 тисяч гривень при народженні дитини: Рада ухвалила довгоочікуваний закон
По 50 тисяч гривень при народженні дитини: Рада ухвалила довгоочікуваний закон
Аналітика
Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце