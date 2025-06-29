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Цей популярний сік може викликати камені в нирках і пришвидшити старіння шкіри

Неділя 29 червня 2025 13:30
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Цей популярний сік може викликати камені в нирках і пришвидшити старіння шкіри Чим шкідливий сік селери для організму (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Тетяна Лакуста

Сік селери часто рекламують як корисний напій для очищення організму та зниження ваги. Проте при надмірному вживанні він може спричинити проблеми з нирками, травленням та навіть пришвидшити старіння шкіри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Тетяни Лакусти.

Побічні ефекти

Алергічні реакції

Вони можуть виникнути у людей, чутливих до полину, берези, кмину, кропу, коріандру, насіння петрушки, анісу, подорожника й кульбаби.

До того ж виникає схильність до кровотеч через концентрацію саліцилатів (фітонутрієнти, подібні до аспірину). Сік може провокувати кровотечі у людей з такою схильністю.

Зниження тиску

За словами експерта, якщо у вас низький артеріальний тиск, то після соку можна відчути слабкість і погане самопочуття.

Старіння шкіри

Варто знати, що селера містить псорален, який реагує на сонячне світло. Тому сік підвищує чутливість шкіри до УФ-променів, збільшуючи ризик фотодерматиту та фотостаріння.

Крім того, сік містить помірну кількість пуринів. Якщо є проблеми з суглобами або подагра, то такий сік варто уникати.

Солі та камені в нирках

Сік селери в топі за вмістом оксалатів. Саме вони часто спричиняють камені в нирках. Якщо ви не вживаєте достатньо води, є дефіцит магнію та проблеми з жовчогінною функцією, то це чудові умови для утворення каменів.

Щавлева кислота

Вона стимулює підвищення кислотності. Якщо є схильність до гастриту, стоматиту чи коліту - ризик загострення вищий. Сік можна розводити, щоб мінімізувати наслідки, але часто усі п'ють саме концентрат.

Впливає на ліки

Такий сік знижує ефективність тироксину, впливає на виведення ліків з літієм та посилює дію седативних засобів.

Дієтолог розповіла, якщо ви любите селеру, то жуйте її - у ній багато клітковини, каротину, фолатів, фітонутрієнтів. Не викидайте найкорисніше для мікробіома - клітковину, яку ви втрачаєте під час приготування соку.

Як часто можна пити

Сік селери можна пити 1 склянку (200-250 мл) 3-4 рази на тиждень, якщо у вас немає протипоказань. Це вважається безпечною кількістю для більшості здорових людей.

Чому не варто пити щодня у великих обсягах:

  • селера має сечогінну дію - може спричинити зневоднення та вимивання електролітів
  • високий вміст щавлевої кислоти може сприяти утворенню каменів у нирках
  • містить фуранокумарини - речовини, що підвищують чутливість до сонця

Найкраще чергувати сік селери з іншими овочевими соками, щоб не нашкодити організму.

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