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Этот популярный сок может вызвать камни в почках и ускорить старение кожи

Воскресенье 29 июня 2025 13:30
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Этот популярный сок может вызвать камни в почках и ускорить старение кожи Чем вреден сок сельдерея для организма (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Татьяна Лакуста

Сок сельдерея часто рекламируют как полезный напиток для очищения организма и снижения веса. Однако при чрезмерном употреблении он может вызвать проблемы с почками, пищеварением и даже ускорить старение кожи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Татьяны Лакусты.

Побочные эффекты

Аллергические реакции

Они могут возникнуть у людей, чувствительных к полыни, березе, тмину, укропу, кориандру, семенам петрушки, аниса, подорожника и одуванчика.

К тому же возникает склонность к кровотечениям из-за концентрации салицилатов (фитонутриенты, подобные аспирину). Сок может провоцировать кровотечения у людей с такой предрасположенностью.

Снижение давления

По словам эксперта, если у вас низкое артериальное давление, то после сока можно почувствовать слабость и плохое самочувствие.

Старение кожи

Стоит знать, что сельдерей содержит псорален, который реагирует на солнечный свет. Поэтому сок повышает чувствительность кожи к УФ-лучам, увеличивая риск фотодерматита и фотостарения.

Кроме того, сок содержит умеренное количество пуринов. Если есть проблемы с суставами или подагра, то такой сок следует избегать.

Соли и камни в почках

Сок сельдерея в топе по содержанию оксалатов. Именно они часто вызывают камни в почках. Если вы не употребляете достаточно воды, есть дефицит магния и проблемы с желчегонной функцией, то это прекрасные условия для образования камней.

Щавелевая кислота

Она стимулирует повышение кислотности. Если есть склонность к гастриту, стоматиту или колиту - риск обострения выше. Сок можно разводить, чтобы минимизировать последствия, но часто все пьют именно концентрат.

Влияет на лекарства

Такой сок снижает эффективность тироксина, влияет на выведение лекарств с литием и усиливает действие седативных средств.

Диетолог рассказала, если вы любите сельдерей, то жуйте его - в нем много клетчатки, каротина, фолатов, фитонутриентов. Не выбрасывайте самое полезное для микробиома - клетчатку, которую вы теряете во время приготовления сока.

Как часто можно пить

Сок сельдерея можно пить 1 стакан (200-250 мл) 3-4 раза в неделю, если у вас нет противопоказаний. Это считается безопасным количеством для большинства здоровых людей.

Почему не стоит пить ежедневно в больших объемах:

  • сельдерей обладает мочегонным действием - может вызвать обезвоживание и вымывание электролитов
  • высокое содержание щавелевой кислоты может способствовать образованию камней в почках
  • содержит фуранокумарины - вещества, повышающие чувствительность к солнцу

Лучше всего чередовать сок сельдерея с другими овощными соками, чтобы не навредить организму.

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