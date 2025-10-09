Цей новий смартфон перевершив iPhone Air і Galaxy S25 Edge за тонкістю і часом роботи акумулятора

Раніше компанія анонсувала Moto X70 Air для китайського ринку, а тепер готує аналогічний тонкий і легкий смартфон для міжнародних продажів. Судячи з витоків, це і є Moto Edge 70 - назва повністю відповідає логіці бренду.

Акумулятор і час роботи

За офіційними тизерами Motorola, Moto Edge 70 отримає акумулятор ємністю 4 800 мА/год. На перший погляд це не виглядає вражаюче, враховуючи, що у звичайних смартфонів батареї перевищують 5 000 мА/год. Але витоки показують, що товщина Edge 70 буде менше 6 мм.

Для порівняння, Galaxy S25 Edge має товщину 5,8 мм і батарею 3 900 мА/год, а iPhone Air - 5,6 мм і 3 149 мА/год. Таким чином, Moto Edge 70 має забезпечувати більш тривалий час роботи.

Крім того, смартфон підтримує швидку зарядку потужністю 68 Вт, що зробить пристрій зручнішим у повсякденному використанні. Для порівняння, Galaxy S25 Edge підтримує дротову зарядку 25 Вт, а iPhone Air знаходиться приблизно в тому ж діапазоні (точні показники Apple не розкриває).



Moto Edge 70 (фото: Motorola)

Камера і кольори

За витоками, Edge 70 оснастять основною камерою на 50 МП з оптичною стабілізацією зображення (OIS) і кутом огляду 120 градусів. Смартфон вийде в трьох кольорах: Pantone Lily Pad, Pantone Gadget Gray і Pantone Bronze Green.

Графік релізу та очікування користувачів

Motorola планує розкривати технічні характеристики щосереди до офіційного релізу, який відбудеться 5 листопада в деяких європейських країнах, тоді як запуск у Китаї очікується вже цього місяця.