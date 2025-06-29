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Цей несподіваний лайфхак зробить чистими усі речі: що треба кинути у барабан пралки

Чи можна кидати кришку з мийним засобом просто у барабан пралки (фото: Freepik)
Автор: Фелікс Коркін

Кожен із нас має свої звички у пранні й рідко ставить під сумнів перевірені роками методи. Та нещодавно вірусне відео в TikTok змусило багатьох засумніватися у правильності власних дій.

РБК-Україна з посиланням на видання HuffPost розповідає, чи варто використати популярний лайфхак з прання.

Неочікуваний лайфхак із пральним засобом став вірусним

Кожен, хто хоч раз запускав пральну машину, впевнений, що вже знає всі тонкощі прання. Але популярне відео в TikTok змусило тисячі людей засумніватися у звичних діях. 

У ньому показано, як чоловік просто наливає пральний засіб у кришку і кидає її разом із речами в барабан. Це викликало бурхливу реакцію: одні вважають це "божевіллям", а інші - геніальним способом зберегти кришку чистою. 

Як виявилося, навіть деякі експерти не бачать у цьому великої проблеми. Та чи дійсно такий метод безпечний для білизни, машини та ефективності прання? 

Переваги та недоліки "кришки в машинці"

Прихильники методу запевняють, що так кришка завжди залишається чистою, а пляшку з засобом зручно зберігати. Деякі фахівці також вважають, що це допомагає уникнути зайвих крапель на полицях. 

Інші ж попереджають: не всі кришки однакові - великі або гострі пластикові можуть пошкодити барабан або тканину. Крім того, не всі кришки витримують механічне навантаження під час прання. 

Експерти радять оцінити якість і розмір кришки, перш ніж кидати її до білизни. Також існує ризик, що миючий засіб не розчиниться повністю, залишивши плями на одязі. Загалом, лайфхак підходить не всім і вимагає обережності.

Чи варто кидати кришку з порцією мийного засобу просто у барабан - неоднозначне питання (фото: Freepik)

Коли варто використовувати відсік для миючих засобів

Більшість сучасних пральних машин оснащені спеціальним відсіком для рідких чи порошкових засобів. Цей контейнер гарантує, що засіб подається в правильний момент циклу прання й рівномірно змішується з водою. 

Завдяки цьому миюча рідина активується та краще справляється з плямами. Якщо просто вилити рідину на білизну або кинути кришку з засобом, можуть з’явитися сліди або нерівномірне очищення. 

Дехто все ж обходиться без відсіку, але тоді важливо налити засіб у барабан до завантаження речей. Це дозволяє активним компонентам рівномірно розчинитися у воді з самого початку. 

Для найкращого результату виробники радять дотримуватись інструкцій, вказаних на упаковці прального засобу.

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