Этот неожиданный лайфхак сделает чистыми все вещи: что нужно бросить в барабан стиралки

Неожиданный лайфхак со стиральным средством стал вирусным

Каждый, кто хоть раз запускал стиральную машину, уверен, что уже знает все тонкости стирки. Но популярное видео в TikTok заставило тысячи людей усомниться в привычных действиях.

В нем показано, как мужчина просто наливает стиральное средство в крышку и бросает ее вместе с вещами в барабан. Это вызвало бурную реакцию: одни считают это "безумием", а другие - гениальным способом сохранить крышку чистой.

Как оказалось, даже некоторые эксперты не видят в этом большой проблемы. Но действительно ли такой метод безопасен для белья, машины и эффективности стирки?

Преимущества и недостатки "крышки в машинке"

Сторонники метода уверяют, что так крышка всегда остается чистой, а бутылку со средством удобно хранить. Некоторые специалисты также считают, что это помогает избежать лишних капель на полках.

Другие же предупреждают: не все крышки одинаковы - большие или острые пластиковые могут повредить барабан или ткань. Кроме того, не все крышки выдерживают механическую нагрузку во время стирки.

Эксперты советуют оценить качество и размер крышки, прежде чем бросать ее к белью. Также существует риск, что моющее средство не растворится полностью, оставив пятна на одежде. В общем, лайфхак подходит не всем и требует осторожности.

Стоит ли бросать крышку с порцией моющего средства прямо в барабан - неоднозначный вопрос (фото: Freepik)

Когда стоит использовать отсек для моющих средств

Большинство современных стиральных машин оснащены специальным отсеком для жидких или порошковых средств. Этот контейнер гарантирует, что средство подается в правильный момент цикла стирки и равномерно смешивается с водой.

Благодаря этому моющая жидкость активируется и лучше справляется с пятнами. Если просто вылить жидкость на белье или бросить крышку со средством, могут появиться следы или неравномерное очищение.

Некоторые все же обходятся без отсека, но тогда важно налить средство в барабан до загрузки вещей. Это позволяет активным компонентам равномерно раствориться в воде с самого начала.

Для наилучшего результата производители советуют придерживаться инструкций, указанных на упаковке стирального средства.