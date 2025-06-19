Чому не можна прати вночі: 8 причин, про які ви могли не знати

Багато хто запускає пральну машину на ніч - щоб зекономити час або електроенергію. Але ця звичка, яка здається безпечною, має низку ризиків. Йдеться не лише про техніку та шум, а й про пожежну безпеку, санітарію та навіть старі прикмети, які не такі вже й безглузді.

Чому не варто прати вночі і як це може вам нашкодити, розповідає РБК-Україна.

Прикмети та народні заборони

У давнину казали, що "вночі білизну не перуть і з хати не виносять". Вважалося, що ніч - це час, коли темні сили особливо активні. Речі, які ви залишили сушитися на ніч у дворі можуть стати здобиччю темних сил, які шукають шлях у світ людей.

Наші предки вірили, що такий одяг може увібрати негативну енергію або стати провідником для пристріту. Людина, яка вдягне потім цю річ, може відчувати слабкість, головний біль або сильну втому. За деякими повір'ями саме нічне прання та нічне сушіння притягувало невдачі, хвороби та проблеми.

Особливо небезпечним часом вважали той, коли випраний одяг сушився під місячним світлом. Казали, що Місяць може напустити на речі безсоння, сум або психічні розлади. А от денне сонце, навпаки, несе в собі очищення та оновлення, а речі наповнюються позитивною енергією.

До речі, саме тому більшість людей й зараз намагається забрати з вулиці речі, які сушилися, після заходу сонця. Особливо це стосується одягу маленьких дітей.

Ще одна прикмета пов'язана з брудною водою. Після прання її потрібно вилити, а робити це ввечері, вночі або рано-вранці - погана прикмета, бо можна "злити" й удачу. Найкращий час для прання - до обіду або зразу після.

Вірити у прикмети або ні - обирати вам, але насправді старовинні прикмети часто народжувались через певні спостереження та встановлення закономірностей.

Чому ще не варто запускати пральну машинку на ніч

Пожежна небезпека. Не варто залишати побутову техніку працювати без нагляду. У певних ситуаціях може статися поломка чи коротке замикання, особливо, якщо у вас стара модель чи не дуже надійна проводка.

Ризик затоплення. Витік води через несправний шланг або перелив трапляється частіше, ніж ви думаєте. Вночі вода може залити вашу оселю, сусідів і поки хтось прокинеться, це може наробити багато біди.

Проблеми з електрикою. У старих будинках нічне прання може перенавантажити слабку проводку, особливо, якщо при цьому працюють бойлери, обігрівачі, кондиціонери. Це значно підвищує ризик короткого замикання та виходу з ладу техніки.

Тиша. Навіть нові та дуже тихі моделі мають вібрацію під час віджиму. Вночі будь-який шум здається гучнішим. Можна не тільки розбудити своїх рідних та сусідів, а ще й налякати - бо звук можуть сплутати з шахедом.

Стрибки напору води та напруги. Технічні роботи в системах проводять частіше саме вночі, тому відсутність напору або перепади напруги можуть зупинити цикл прання та пошкодити машинку.

Гігієна. Якщо ви поставили прання і лягли спати, а машинка закінчила цикл близько 3 ночі, то до ранку ваша білизна стане вологим "інкубатором" для бактерій, а машинка - джерелом неприємного запаху. Діставати речі після прання рекомендується максимум через 30-60 хвилин.