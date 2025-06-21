Цей манікюр - хіт соцмереж: блогерка Верба показала найстильніший френч на літо 2025

Який манікюр вибрала Юля Верба

Форма

Блогерка віддає перевагу довгим, загостреним нігтям, відомим як "стилети" (stiletto nails) або "мигдаль" (almond), але з більш витягнутим і гострим кінчиком. Ця форма надає елегантності та візуально подовжує пальці.

Колір

22-річна блогерка обрала французький манікюр, але не класичний - з білою "посмішкою", а з використанням світло-рожевої бази та контрастного, шоколадного кольору на кінчиках. Таке поєднання кольорів має дуже стильний і сучасний вигляд.

Французький манікюр на літо 2025 (фото: instagram.com/verbaaa)

Чому такий манікюр у тренді

Нюдовий френч із кольоровими кінчиками

Це один з найпопулярніших варіантів класичного френча. Замість традиційного білого використовуються різні кольори на кінчиках - від пастельних до яскравих і темних. Коричневий або чорний френч особливо актуальний, оскільки має шикарний вигляд і пасує до багатьох образів.

Довгі загострені нігті

Форми "стилет" і "мигдаль" залишаються в тренді вже довгий час. Вони надають драматичності і є прекрасною основою для різноманітних дизайнів.

Елегантність та універсальність

Хоча манікюр досить виразний за формою, нюдова база робить його універсальним. Темні кінчики додають акценту, але не перевантажують образ, що дає змогу носити його як щодня, так і під час особливих подій.

Модний френч на літо 2025 (фото: instagram.com/verbaaa)