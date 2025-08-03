Цей чай очистить від токсинів і знизить тиск: його називають імператорським

Ні для кого вже не секрет, що чорний та зелений чай дуже корисний? Але чи знали ви про існування чаю, який називають імператорським.

Про всі корисні властивості цього напою, розповідає РБК-Україна з посиланням на Strona Zdrowia.

Що відомо про жовтий чай?

Жовтий чай - найрідкісніший вид чаю, з характерним кольором і ніжно-солодким смаком. Він сприяє травленню, очищає від токсинів, знижує кров'яний тиск і очищає вени. Він також сприяє схудненню та зміцнює імунітет, і ви навіть можете пити його на ніч.

Жовтий чай - справжній скарб серед чаїв, який часто називають "імператорським чаєм" через його історичну ексклюзивність та рідкість. Його подавали виключно при імператорському дворі, і, можливо, призначали виключно для самого імператора, звідси і його престижний статус.

Це один із найменш відомих і найменш вироблених сортів чаю, що походить переважно з Китаю. Він вирізняється унікальним виробничим процесом, який надає йому неповторного смаку та виняткової користі для здоров'я.

Жовтий чай - це вид чаю, що знаходиться десь між зеленим чаєм та улуном. Його виготовляють з листя тієї ж рослини Camellia sinensis (китайський чай) ,що й інші чаї, але його характерний жовтий колір і ніжний смак є результатом унікального процесу виробництва, який називається "жовтіння" (менхуан).

Чим корисний жовтий чай?

Жовтий чай містить багато цінних поживних речовин, які підтримують наше здоров'я. Він багатий на поліфеноли та антиоксиданти, які є потужними антиоксидантами. Ці антиоксиданти борються з вільними радикалами, захищаючи клітини від пошкодження.

Хоча їх рівень може бути трохи нижчим, ніж у зеленому чаї, він все ще значний. Він також містить флавоноїди, такі як рутин і кверцетин, які також мають антиоксидантні властивості, підтримують здоров'я кровообігу та мають протизапальні властивості.

Жовтий чай містить низку амінокислот, зокрема L-теанін. L-теанін відомий своїм розслаблюючим ефектом і покращенням концентрації, не викликаючи сонливості. Він також впливає на смак чаю, надаючи йому характерного смаку "умами" та солодкості.

Він також містить дуже мало теїну (похідної кофеїну), набагато менше, ніж кава чи чорний чай. Це призводить до м’якшого стимулюючого ефекту, покращення концентрації та енергії, але не викликає нервозності чи проблем зі сном. Тому його можна пити навіть ввечері, перед сном.

Жовтий чай має не тільки унікальний смак і колір, але й багато цінних переваг для здоров'я, подібних до зеленого чаю, але часто з м’якшим ефектом.

Як і зелений чай, жовтий чай багатий на поліфеноли, флавоноїди (такі як рутин і кверцетин) та катехіни. Ці потужні антиоксиданти борються з вільними радикалами, захищають клітини від пошкодження та уповільнюють процес старіння.

Вони можуть сприяти профілактиці раку (особливо раку шлунка, товстої кишки та простати). Зміцнює серце та підтримує кровоносну систему. Регулярне вживання жовтого чаю може допомогти знизити рівень холестерину ЛПНЩ, регулювати артеріальний тиск та покращити функцію артерій. Це допомагає запобігти атеросклерозу, інфарктам та інсультам.

Вважається, що жовтий чай має благотворний вплив на травну систему, заспокоюючи дискомфорт у шлунку та сприяючи травленню. Він також м’якший для шлунка, ніж деякі інші чаї, оскільки містить дуже мало теїну, похідного кофеїну.

Дослідження показують, що регулярне вживання жовтого чаю може допомогти захистити печінку від пошкодження.

Завдяки унікальному процесу виробництва, жовтий чай має нижчий вміст кофеїну (менш як 1%), ніж зелений або чорний чай. Це робить його м'якшим, менш збуджуючим, і його можна вживати навіть ввечері, не турбуючись про проблеми зі сном.

Деякі сорти, такі як Кекеча, практично не містять кофеїну та мають високий вміст теоброміну.

Подібно до червоного чаю (пуер), жовтий чай має очищувальну дію, він допомагає організму поглинати та виводити токсини та продукти життєдіяльності.

Допомагає у втраті ваги, він може сприяти покращенню метаболізму, що опосередковано підтримує здорову вагу тіла.

Його вітаміни (наприклад, B, C, A, E та K) та мінерали підтримують загальний імунітет організму.