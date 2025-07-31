Топ-4 чаї, які ефективно борються з закрепом: ефект миттєвий

Чай - не лише зігріваючий напій, а й природний засіб для підтримки травлення. Деякі його види містять компоненти, що стимулюють перистальтику кишечника та сприяють м’якому очищенню організму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Real simple .

Чай із сенни

Це один з найвідоміших чаїв, що допомагає при закрепах. Чай виготовляється з рослини сенни і він стимулює м’язи товстої кишки, змушуючи їх скорочуватися сильніше та частіше. Як результат, це допомагає калу просуватися по товстому кишечнику.

Дієтолог Кейті Хедлі розповіла, що чай може бути корисним під час закрепу, тому уникайте його вживання довше тижня, щоб запобігти залежності та іншим проблемам зі здоров’ям.

Рекомендується почекати дві години після прийому ліків, перш ніж пити чай із сенни, щоб це не вплинуло на їх всмоктування.

Оскільки сенна вважається проносним засобом, потрібно бути дуже обережним, щоб не перестаратися.

Чай з кульбаби

Чай з кульбаби може м’яко підтримувати регулярність випорожнень, діючи як м’який проносний та сечогінний засіб. Вважається, що корінь кульбаби містить інулін - розчинну клітковину, яка живить корисні кишкові бактерії, що може допомогти збільшити об’єм випорожнень.

Такий чай зазвичай безпечний для щоденного вживання людьми без алергії. Але кульбаба містить пребіотики і вживання надмірної кількості може спричинити дискомфорт у животі або здуття.

Чай з ревеню

Чай з ревеню допомагає полегшити закреп, оскільки він містить сеннозиди, які стимулюють скорочення кишечника. Його варто короткочасно вживати, щоб уникнути залежності, дотримуючись рекомендованого дозування на упаковці.

Через свою проносну дію, чай може знизити ефективність ліків, тому краще приймати препарати окремо.

Як заварювати чай з ревеню:

візьміть 1-2 чайні ложки подрібнених стебел ревеню (свіжих або висушених)

залийте 200–250 мл окропу

настоюйте 10–15 хвилин

пийте 1 раз на день, переважно на ніч

Чай з каскари

Це ще один проносний чай, який стимулюю товсту кишку. Такий напій краще пити періодично, а не щодня.

Кора цього дерева містить антрахінони - сполуки, які стимулюють перистальтику кишечника (тобто скорочення м’язів кишківника), що сприяє просуванню калових мас.