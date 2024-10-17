Церковний скандал у Черкасах: у поліції розповіли подробиці (фото)

З чого розпочався скандал

Нагадаємо, рано вранці четверга, 17 жовтня, військовий священик СУВД ПЦУ Володимир Рідний повідомив, що найбільший православний храм України, який тривалий час перебував під управлінням московського патріархату - повернувся в лоно Української церкви (перейшов до Православної церкви України).

Йшлося про Свято-Михайлівський собор у центрі Черкас.

Згодом стало відомо, що прихильники УПЦ МП почали штурмувати собор. У мережі публікували численні відео, а очевидці повідомляли, буцімто віряни зламали вхідні ворота, прорвались на територію храму й почали виганяти капеланів ПЦУ та представників громади (застосовуючи сльозогінний газ).

Тим часом Рідний закликав усіх небайдужих українців негайно приїхати до храму та боронити його, як військовослужбовці боронять рідну землю. Вже незабаром на місце події прибули правоохоронці.

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