Церковный скандал в Черкассах: в полиции рассказали подробности (фото)

С чего начался скандал

Напомним, рано утром четверга, 17 октября, военный священник СУВД ПЦУ Владимир Ридный сообщил, что самый большой православный храм Украины, длительное время находившийся под управлением московского патриархата - вернулся в лоно Украинской церкви (перешел в Православную церковь Украины).

Речь шла о Свято-Михайловском соборе в центре Черкасс.

Позже стало известно, что почитатели УПЦ МП начали штурмовать собор. В сети публиковали многочисленные видео, а очевидцы сообщали, будто бы верующие сломали входные ворота, прорвались на территорию храма и начали выгонять капелланов ПЦУ и представителей общины (применяя слезоточивый газ).

Тем временем, Ридный призвал всех неравнодушных украинцев немедленно приехать в храм и защищать его, как военнослужащие защищают родную землю. Уже вскоре на место происшествия прибыли правоохранители.

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