Церковний календар зміниться: нові дати свят із 1 вересня в Україні

В Україні з 1 вересня 2023 почне діяти новоюліанський церковний календар, в якому дати багатьох свят зміняться. Різдво офіційно перенесуть на 25 грудня. Водохреща, Святого Миколая, Покрова Богородиці також відзначатимемо по-новому.
Детальніше про календарну реформу ПЦУ та повний список свят за новими датами – у матеріалі РБК-Україна нижче.
З осені 2023 року більшість церковних свят отримають нові дати. До них відносяться так звані "неперехідні":
Крім того, Різдвяний піст закінчуватиметься до Нового року. Його період зміститься з 28 листопада – 6 січня на 15 листопада – 24 грудня.
Дати Успенського посту також зміняться: з 1 серпня до 14 серпня (замість з 14 серпня до 27 серпня). А Петров піст закінчуватиметься 28 червня (замість 11 липня).
З початком нового церковного року, 1 вересня, Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) переходять від юліанського до новоюліанського літочислення. У ньому враховані календарні неточності, що виникли з часом.
У новому календарі дати церковних свят зміщуються на 13 днів назад. Наприклад, в Україні Різдво припадатиме не на 7 січня, а на 25 грудня, як і в Європі.
Новоюліанський стиль практично не має відмінностей від григоріанського (його використовують у римо-католицьких церквах). Різниця полягає лише у визначенні дати Великодня, що було предметом багатовікових суперечок між конфесіями.
Однією з основних причин переходу на новий календарний стиль є потреба відійти від традицій РПЦ, з якою українська церква була пов'язана протягом багатьох століть.
Варто зазначити, що навіть після затвердження церковної реформи ПЦУ та УГКЦ дозволяють парафіям залишатися на "старому стилі" за бажанням.
Докладніше про те, чому ПЦУ провела календарну реформу, можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.
Дати Великодня та пов'язаних із ним свят щорічно змінюються. Їх обчислюють за певними правилами, які враховують період весняного рівнодення, настання повні після нього та дату єврейської Пасхи.
У новоюліанському та юліанському літочисленні ці правила однакові, але відрізняються від григоріанського календаря. Тому навіть після переходу на "новий стиль" Україна та римо-католики відзначатимуть Світле Воскресіння, Вознесіння та Трійцю у різні дні.
У 2024 році дати свят та постів, пов'язаних з Великоднем, будуть такими:
Велике свято Усікновення голови Іоанна Хрестителя за новим стилем припадає на 29 серпня замість 11 вересня. Через календарну реформу цього року свято "випадає".
Тому УГКЦ рекомендує віруючим відзначити його найближчої неділі перед або після 11 вересня (10-го чи 17-го числа).
А в ПЦУ вшановуватимуть Усікновення 30 серпня 2023. "Усікновення – постовий день, тому логічним є звершити його в постовий день, найближчий до новоюліанської дати (29 серпня). Безпосередньо 29 серпня за старим стилем буде звершене вшанування Нерукотворного Образу, тому сполучити два святкування - неможливо", – роз'яснив митрополит ПЦУ Євстратій Зоря на своїй сторінці в Facebook.
Президент Володимир Зеленський затвердив нові дати для кількох державних свят, пов'язаних із церковними.
Різдво Христове з 2023 року буде вихідним днем лише 25 грудня (кілька років на державному рівні було дві дати свята 7 січня та 25 грудня).
День Української Державності, День хрещення Київської Русі – 15 липня замість 28 липня (церковний День пам'яті рівноапостольного князя Київського Володимира Великого). Офіційний вихідний день.
День захисників та захисниць – 1 жовтня замість 14 жовтня (церковний День Покрови Пресвятої Богородиці). Офіційний вихідний день.
День української писемності та мови – 27 жовтня замість 9 листопада (церковний День пам'яті Преподобного Нестора Літописця).
День усиновлення – 17 вересня замість 30 вересня (церковний День пам'яті святих великомучениць Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії).
Нагадаємо, під час воєнного стану в Україні додаткові вихідні з нагоди свят скасовано. Цей правовий режим діятиме щонайменше до 15 листопада 2023 року.
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