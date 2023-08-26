Церковный календарь изменится: новые даты праздников с 1 сентября в Украине

В Украине с 1 сентября 2023 начнет действовать новоюлианский церковный календарь, в котором многие даты праздников изменятся. Рождество официально перенесут на 25 декабря. Крещение, Святого Николая, Покрова Богородицы также будем отмечать по-новому.
Подробнее о календарной реформе ПЦУ и полный список праздников с новыми датами – в материале РБК-Украина ниже.
С осени 2023 большинство церковных праздников получат новые даты. К ним относятся так называемые "непереходящие" торжества:
Кроме того, Рождественский пост будет заканчиваться до Нового года. Его период сместится с 28 ноября – 6 января на 15 ноября – 24 декабря.
Даты Успенского поста также изменятся: с 1 августа по 14 августа (вместо с 14 августа по 27 августа). А Петров пост будет заканчиваться 28 июня (вместо 11 июля).
С началом нового церковного года, 1 сентября, Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) переходят с юлианского на новоюлианское летоисчисление. В нем учтены календарные неточности, которые возникли с течением времени.
В новом календаре даты церковных праздников смещаются на 13 дней назад. К примеру, в Украине Рождество будет приходиться не на 7 января, а на 25 декабря, как и в Европе.
Новоюлианский стиль практически не имеет отличий от григорианского (его используют в римо-католических церквях). Разница заключается только в определении даты Пасхи, что было предметом многовековых споров между конфессиями.
Одна из основных причин перехода на новый календарный стиль – потребность отойти от традиций РПЦ, с которой украинская церковь была связана на протяжении многих веков.
Стоит отметить, что даже после утверждения церковной реформы ПЦУ и УГКЦ разрешают приходам оставаться на "старом стиле" по желанию.
Подробнее о том, почему ПЦУ провела календарную реформу можно прочесть в материале РБК–Украина.
Даты Пасхи и связанных с ней праздников ежегодно меняются. Их вычисляют по определенным правилам, которые учитывают период весеннего равноденствия, полнолуния после него и дату еврейской Пасхи.
В новоюлианском и юлианском летоисчислении эти правила одинаковые, но отличаются от григорианского календаря. Поэтому даже после перехода на "новый стиль" Украина и римо-католики будут отмечать Светлое Воскресение, Вознесение и Троицу в разные дни.
В 2024 году даты праздников и постов, связанных с Пасхой, будут такими:
Большой праздник Усекновения головы Иоанна Крестителя по новому стилю приходится на 29 августа вместо 11 сентября. Из-за календарной реформы в этом году праздник "выпадает".
Поэтому УГКЦ рекомендует верующим отметить его в ближайшее воскресенье перед или после 11 сентября (10-го или 17-го числа).
А в ПЦУ будут чтить Усекновение 30 августа 2023. "Усекновение – постовый день, поэтому логично совершить его в постовый день, ближайший к новоюлианской дате (29 августа). Непосредственно 29 августа по старому стилю будет совершено чествование Нерукотворного Образа, поэтому соединить два празднования – невозможно", – разъяснил митрополит ПЦУ Евстратий Зоря на своей странице в Facebook.
Президент Владимир Зеленский утвердил новые даты для нескольких государственных праздников, которые связаны с церковными.
Рождество Христово с 2023 года будет выходным днем только 25 декабря (несколько лет на государственном уровне было две даты праздника 7 января и 25 декабря).
День Украинской Государственности, День крещения Киевской Руси – 15 июля вместо 28 июля (церковный День памяти равноапостольного князя Киевского Владимира Великого). Официальный выходной день.
День защитников и защитниц – 1 октября вместо 14 октября (церковный День Покрова Пресвятой Богородицы). Официальный выходной день.
День украинской письменности и языка – 27 октября вместо 9 ноября (церковный День памяти Преподобного Нестора Летописца).
День усыновления – 17 сентября вместо 30 сентября (церковный День памяти святых великомучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии).
Напомним, во время военного положения в Украине дополнительные выходные дни по случаю праздников отменены. Этот правовой режим будет действовать как минимум до 15 ноября 2023 года.
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