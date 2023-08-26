Церковный календарь изменится: новые даты праздников с 1 сентября в Украине

Даты праздников по новому календарю

С осени 2023 большинство церковных праздников получат новые даты. К ним относятся так называемые "непереходящие" торжества:

Рождество Пресвятой Богородицы – 8 сентября (вместо 21 сентября);

Воздвижение Честного Креста Господня – 14 сентября (вместо 27 сентября);

Покров Пресвятой Богородицы – 1 октября (вместо 14 октября);

Введение в Храм Пресвятой Богородицы – 21 ноября (вместо 4 декабря);

Андрея Первозванного – 30 ноября (вместо 13 декабря).

День святого Николая – 6 декабря (вместо 19 декабря);

Рождество – 25 декабря (вместо 7 января);

Собор Пресвятой Богородицы – 26 декабря (вместо 8 января);

День преподобной Мелании (Щедрый вечер, Маланки) – 31 декабря (вместо 13 января);

Святого Василия Великого – 1 января (вместо 14 января);

Крещение Господне – 6 января (вместо 19 января);

Сретение Господне – 2 февраля (вместо 15 февраля);

Благовещение Девы Марии – 25 марта (вместо 7 апреля);

Рождество Иоанна Крестителя (Ивана Купала) – 24 июня (вместо 7 июля);

Святых апостолов Петра и Павла – 29 июня (вместо 12 июля);

День Ильи Пророка – 20 июля (вместо 2 августа);

Вынесение честных древ Животворящего Креста Господня (Маковея, Медовый Спас) – 1 августа (вместо 14 августа);

Преображение Господне (Яблочный Спас) – 6 августа (вместо 19 августа);

Успение Пресвятой Богородицы – 15 августа (вместо 28 августа);

Усекновение главы Иоанна Предтечи – 29 августа (вместо 11 сентября).

Кроме того, Рождественский пост будет заканчиваться до Нового года. Его период сместится с 28 ноября – 6 января на 15 ноября – 24 декабря.

Даты Успенского поста также изменятся: с 1 августа по 14 августа (вместо с 14 августа по 27 августа). А Петров пост будет заканчиваться 28 июня (вместо 11 июля).

Фото: ПЦУ и УГКЦ будут использовать новоюлианский календарь с 1 сентября (Виталий Носач, РБК-Украина)

Почему церковный календарь меняется

С началом нового церковного года, 1 сентября, Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) переходят с юлианского на новоюлианское летоисчисление. В нем учтены календарные неточности, которые возникли с течением времени.

В новом календаре даты церковных праздников смещаются на 13 дней назад. К примеру, в Украине Рождество будет приходиться не на 7 января, а на 25 декабря, как и в Европе.

Новоюлианский стиль практически не имеет отличий от григорианского (его используют в римо-католических церквях). Разница заключается только в определении даты Пасхи, что было предметом многовековых споров между конфессиями.

Одна из основных причин перехода на новый календарный стиль – потребность отойти от традиций РПЦ, с которой украинская церковь была связана на протяжении многих веков.

Стоит отметить, что даже после утверждения церковной реформы ПЦУ и УГКЦ разрешают приходам оставаться на "старом стиле" по желанию.

Подробнее о том, почему ПЦУ провела календарную реформу можно прочесть в материале РБК–Украина.

Что будет с Пасхой и Троицей

Даты Пасхи и связанных с ней праздников ежегодно меняются. Их вычисляют по определенным правилам, которые учитывают период весеннего равноденствия, полнолуния после него и дату еврейской Пасхи.

В новоюлианском и юлианском летоисчислении эти правила одинаковые, но отличаются от григорианского календаря. Поэтому даже после перехода на "новый стиль" Украина и римо-католики будут отмечать Светлое Воскресение, Вознесение и Троицу в разные дни.

Фото: измений в праздновании Пасхи после календарной реформы не будет (Виталий Носач, РБК-Украина)

В 2024 году даты праздников и постов, связанных с Пасхой, будут такими:

Великий пост – 18 марта по 4 мая в ПЦУ и УГКЦ (с 14 февраля по 30 марта у римо-католиков);

– 18 марта по 4 мая в ПЦУ и УГКЦ (с 14 февраля по 30 марта у римо-католиков); Вербное воскресенье – 28 апреля в ПЦУ и УГКЦ (24 марта у римо-католиков);

– 28 апреля в ПЦУ и УГКЦ (24 марта у римо-католиков); Пасха – 5 мая в ПЦУ и УГКЦ (31 марта у римо-католиков).

– 5 мая в ПЦУ и УГКЦ (31 марта у римо-католиков). Вознесение – 13 июня в ПЦУ и УГКЦ ( 9 мая у римо-католиков)

– 13 июня в ПЦУ и УГКЦ ( 9 мая у римо-католиков) Троица – 23 июня в ПЦУ и УГКЦ (19 мая у римо-католиков).

Когда отмечать Усекновение 2023

Большой праздник Усекновения головы Иоанна Крестителя по новому стилю приходится на 29 августа вместо 11 сентября. Из-за календарной реформы в этом году праздник "выпадает".

Поэтому УГКЦ рекомендует верующим отметить его в ближайшее воскресенье перед или после 11 сентября (10-го или 17-го числа).

А в ПЦУ будут чтить Усекновение 30 августа 2023. "Усекновение – постовый день, поэтому логично совершить его в постовый день, ближайший к новоюлианской дате (29 августа). Непосредственно 29 августа по старому стилю будет совершено чествование Нерукотворного Образа, поэтому соединить два празднования – невозможно", – разъяснил митрополит ПЦУ Евстратий Зоря на своей странице в Facebook.

Государственные праздники тоже изменятся

Президент Владимир Зеленский утвердил новые даты для нескольких государственных праздников, которые связаны с церковными.

Рождество Христово с 2023 года будет выходным днем только 25 декабря (несколько лет на государственном уровне было две даты праздника 7 января и 25 декабря).

День Украинской Государственности, День крещения Киевской Руси – 15 июля вместо 28 июля (церковный День памяти равноапостольного князя Киевского Владимира Великого). Официальный выходной день.

День защитников и защитниц – 1 октября вместо 14 октября (церковный День Покрова Пресвятой Богородицы). Официальный выходной день.

День украинской письменности и языка – 27 октября вместо 9 ноября (церковный День памяти Преподобного Нестора Летописца).

День усыновления – 17 сентября вместо 30 сентября (церковный День памяти святых великомучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии).

Напомним, во время военного положения в Украине дополнительные выходные дни по случаю праздников отменены. Этот правовой режим будет действовать как минимум до 15 ноября 2023 года.