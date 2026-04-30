Церковний календар на травень 2026: до яких свят готуватись українцям за новим стилем

Які дні важливі у церковному календарі й чим саме

Якщо ретельно дослідити чинний церковний календар, можна пересвідчитись, що згадки про тих чи інших преподобних, святителів, праведників, апостолів, великомучеників або ж інших знакових для вірян осіб припадають практично на кожен день року.

В окремі дні Православна Церква України (ПЦУ) може згадувати також важливі для християн ікони.

При цьому певні дати або навіть періоди - вирізняються з-поміж інших своєю значущістю та особливими традиціями.

Тут може йтися про пости, пам'ятні чи поминальні дні, а також загальновідомі свята (навіть ті, що беруть свій початок у дохристиянські часи й мають власні "народні звичаї").

Згідно з новоюліанським календарем, на травень припадають, зокрема, два дванадесятих - перехідних (які не мають сталої дати) - свята:

Вознесіння Господнє;

День Святої Трійці або П'ятдесятниця.

У цей місяць відзначатиметься також день тезоіменитства Блаженнішого Митрополита Київського та всієї України Епіфанія.

Крім того, третій місяць весни передбачає два дні особливого поминання померлих:

День поминання загиблих у II Світовій війні;

Троїцька поминальна субота.

Що найважливіше згадується у календарі ПЦУ у травні

1 травня (п'ятниця) - Священномученика Макарія, митрополита Київського і всієї Руси (1497).

2 травня (субота) - Перенесення мощів благовірних князів страстотерпців Бориса і Гліба, у святому хрещенні Романа і Давида (1072 і 1115). Святителя Афанасія, патріарха Константинопольського, Лубенського чудотворця (1654).

3 травня (неділя) - 4-та неділя після Пасхи, про паралізованого. Преподобного Феодосія, ігумена Києво-Печерського (1074). Ікон Божої Матері: Успіння Києво-Печерської, принесеної з Константинополя (1073), Києво-Печерської (з Антонієм і Феодосієм) (1085).

4 травня (понеділок) - 4-й тиждень після Пасхи.

5 травня (вівторок) - Великомучениці Ірини. Ікони Божої Матері "Невипивана чаша" (1878).

6 травня (середа) - Переполовення П'ятдесятниці. Преподобного Іова Почаївського (1651).

7 травня (четвер) - Преподобномученика Пахомія Русина Афонського, Патмоського (1730). Любецької (XI) та Жировицької (1470) ікон Божої Матері.

8 травня (п'ятниця) - Апостола і євангеліста Іоана Богослова (98 - 117). Преподобних Арсенія Працелюбного (XIV) та Пимена, посника, (XII) Києво-Печерських, в Дальніх печерах. Поминання загиблих у II Світовій війні.

9 травня (субота) - Перенесення мощів святителя і чудотворця Миколая з Мир Лікійських у місто Бар (1087).

10 травня (неділя) - 5-та неділя після Пасхи, про самарянку. Апостола Симона Зилота (I). Святителя Симона Києво-Печерського, єпископа Володимирського і Суздальського, у Ближніх печерах (1226). Києво-Братської ікони Божої Матері (1654).

11 травня (понеділок) - 5-й тиждень після Пасхи. Рівноапостольних Кирила (869) та Мефодія (885), вчителів слов'янських. Преподобного Софронія, затворника Києво-Печерського, в Дальніх печерах (XIII).

12 травня (вівторок) - Святителя Епіфанія, єпископа Кіпрського (403). Преподобного Амфілохія Почаївського, в малій схимі Йосифа, чудотворця Іловецького (1971). День тезоіменитства Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія.

13 травня (середа) - Віддання свята Переполовення П'ятдесятниці. Перенесення мощів преподобномученика Макарія, архімандрита Канівського, ігумена Пінського, Переяславського чудотворця (1688).

14 травня (четвер) - Преподобного Микити, затворника Києво-Печерського, єпископа Новгородського (1108).

15 травня (п'ятниця) - Святителя Ісаї Києво-Михайлівського, єпископа Ростовського, чудотворця (1090). Преподобного Ісаї Києво-Печерського (1115).

17 травня (неділя) - 6-та неділя після Пасхи, про сліпого.

18 травня (понеділок) - 6-й тиждень після Пасхи.

19 травня (вівторок) - Мученика Парфенія Жовківського, Римського (250). Преподобного Іоана, єпископа Готського (VIII).

20 травня (середа) - Віддання свята Пасхи. Знайдення мощів святителя Олексія, митрополита Київського і всієї Руси, чудотворця (1431).

21 травня (четвер) - Вознесіння Господнє. Рівноапостольних імператора Костянтина (337) і матері його імператриці Олени (327).

22 травня (п'ятниця) - Мученика Василіска (близько 308). Пам'ять II Вселенського собору (381). Мученика Іоана-Володимира, князя Сербського (1015).

23 травня (субота) - Знайдення мощів святителя Леонтія Києво-Печерського, єпископа Ростовського (1164). Преподобної Єфросинії, ігумені Полоцької (1173).

24 травня (неділя) - 7-ма неділя після Пасхи, святих отців I Вселенського собору. Глас 6-й.

25 травня (понеділок) - 7-й тиждень після Пасхи. Третє знайдення глави Предтечі і Хрестителя Господнього Іоана (близько 850). Святителя Інокентія, архієпископа Херсонського (1857).

27 травня (середа) - Знайдення мощів святителів Київських: Кипріана та Фотія (1472). Праведного Іоана Русина, сповідника (1730).

29 травня (п'ятниця) - Віддання свята Вознесіння Господнього.

30 травня (субота) - Троїцька поминальна субота.

31 травня (неділя) - 8-ма неділя після Пасхи. День святої Трійці, П'ятидесятниця. Святителя Філофея Ліщинського, митрополита Тобольського (1727). Святкування відновлення Михайлівського Золотоверхого собору (2000) в місті Києві (перехідне святкування в останню неділю травня).