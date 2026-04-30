Церковный календарь на май 2026: к каким праздникам готовиться украинцам по новому стилю

Какие дни важны в церковном календаре и чем именно

Если тщательно исследовать действующий церковный календарь, можно убедиться, что упоминания о тех или иных преподобных, святителях, праведниках, апостолах, великомучениках или же других знаковых для верующих лицах приходятся практически на каждый день года.

В отдельные дни Православная Церковь Украины (ПЦУ) может вспоминать также важные для христиан иконы.

При этом определенные даты или даже периоды - отличаются от других своей значимостью и особыми традициями.

Здесь речь может идти о постах, памятных или поминальных днях, а также общеизвестных праздниках (даже тех, которые берут свое начало в дохристианские времена и имеют собственные "народные обычаи").

Согласно новоюлианскому календарю, на май приходятся, в частности, два двунадесятых - переходных (не имеющих постоянной даты) - праздника:

Вознесение Господне;

День Святой Троицы или Пятидесятница.

В этом месяце будет отмечаться также день тезоименитства Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

Кроме того, третий месяц весны предусматривает два дня особого поминовения умерших:

День поминовения погибших во II Мировой войне;

Троицкая поминальная суббота.

Что самое важное упоминается в календаре ПЦУ в мае

1 мая (пятница) - Священномученика Макария, митрополита Киевского и всея Руси (1497).

2 мая (суббота) - Перенесение мощей благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба, в святом крещении Романа и Давида (1072 и 1115). Святителя Афанасия, патриарха Константинопольского, Лубенского чудотворца (1654).

3 мая (воскресенье) - 4-е воскресенье после Пасхи, о парализованном. Преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского (1074). Икон Божией Матери: Успения Киево-Печерской, принесенной из Константинополя (1073), Киево-Печерской (с Антонием и Феодосием) (1085).

4 мая (понедельник) - 4-я неделя после Пасхи.

5 мая (вторник) - Великомученицы Ирины. Иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша" (1878).

6 мая (среда) - Переполовение Пятидесятницы. Преподобного Иова Почаевского (1651).

7 мая (четверг) - Преподобномученика Пахомия Русина Афонского, Патмосского (1730). Любечской (XI) и Жировицкой (1470) икон Божией Матери.

8 мая (пятница) - Апостола и евангелиста Иоанна Богослова (98 - 117). Преподобных Арсения Трудолюбивого (XIV) и Пимена, посланника, (XII) Киево-Печерских, в Дальних пещерах. Поминовение погибших во II Мировой войне.

9 мая (суббота) - Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в город Бар (1087).

10 мая (воскресенье) - 5-е воскресенье после Пасхи, о самарянке. Апостола Симона Зилота (I). Святителя Симона Киево-Печерского, епископа Владимирского и Суздальского, в Ближних пещерах (1226). Киево-Братской иконы Божией Матери (1654).

11 мая (понедельник) - 5-я неделя после Пасхи. Равноапостольных Кирилла (869) и Мефодия (885), учителей славянских. Преподобного Софрония, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах (XIII).

12 мая (вторник) - Святителя Епифания, епископа Кипрского (403). Преподобного Амфилохия Почаевского, в малой схиме Иосифа, чудотворца Иловецкого (1971). День тезоименитства Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

13 мая (среда) - Отдание праздника Переполовения Пятидесятницы. Перенесение мощей преподобномученика Макария, архимандрита Каневского, игумена Пинского, Переяславского чудотворца (1688).

14 мая (четверг) - Преподобного Микиты, затворника Киево-Печерского, епископа Новгородского (1108).

15 мая (пятница) - Святителя Исайи Киево-Михайловского, епископа Ростовского, чудотворца (1090). Преподобного Исайи Киево-Печерского (1115).

17 мая (воскресенье) - 6-е воскресенье после Пасхи, о слепом.

18 мая (понедельник) - 6-я неделя после Пасхи.

19 мая (вторник) - Мученика Парфения Жолковского, Римского (250). Преподобного Иоанна, епископа Готского (VIII).

20 мая (среда) - Отдание праздника Пасхи. Обретение мощей святителя Алексия, митрополита Киевского и всея Руси, чудотворца (1431).

21 мая (четверг) - Вознесение Господне. Равноапостольных императора Константина (337) и матери его императрицы Елены (327).

22 мая (пятница) - Мученика Василиска (около 308). Память II Вселенского собора (381). Мученика Иоанна-Владимира, князя Сербского (1015).

23 мая (суббота) - Обретение мощей святителя Леонтия Киево-Печерского, епископа Ростовского (1164). Преподобной Ефросинии, игуменьи Полоцкой (1173).

24 мая (воскресенье) - 7-е воскресенье после Пасхи, святых отцов I Вселенского собора. Глас 6-й.

25 мая (понедельник) - 7-я неделя после Пасхи. Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (около 850). Святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского (1857).

27 мая (среда) - Обретение мощей святителей Киевских: Киприана и Фотия (1472). Праведного Иоанна Русина, исповедника (1730).

29 мая (пятница) - Отдание праздника Вознесения Господня.

30 мая (суббота) - Троицкая поминальная суббота.

31 мая (воскресенье) - 8-е воскресенье после Пасхи. День святой Троицы, Пятидесятница. Святителя Филофея Лещинского, митрополита Тобольского (1727). Празднование восстановления Михайловского Златоверхого собора (2000) в городе Киеве (переходное празднование в последнее воскресенье мая).