Коли Вознесіння Господнє 2025: нова дата за календарем ПЦУ

Вознесіння Господнє - одне з дванадцяти найбільших християнських свят. Однак його дата є "рухомою", тобто може змінюватись із року в рік.

Докладніше про те, як вирахувати дату Вознесіння Господнього та на який день припадає свято цього року, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Як вирахувати дату Вознесіння Господнього

Не всі знають, проте святкування Великодня триває в цілому 40 днів. Саме стільки часу Спаситель після свого Воскресіння перебував з апостолами та Богородицею.

Завершується Пасха Вознесінням Господнім - на 40-й день вшанування Світлого Христового Воскресіння.

Отже, для того, щоб вирахувати дату Вознесіння, потрібно

знати дату Великодня (у відповідному році);

додати до неї 40 днів (разом із днем Пасхи).

Примітно, що свято Вознесіння Господнього завжди припадає на четвер, адже Великдень завжди відзначають в неділю.

Коли Вознесіння Господнє цього року: точна дата

Цього року українці святкували Великдень 20 квітня. Отже, в цілому Світле Христове Воскресіння віряни відзначатимуть до 28 травня - дня Віддання свята Пасхи.

"Впродовж цього часу вірні вітатимуть одне одного знаним великоднім привітанням: "Христос воскрес! Воістину воскрес!", - пояснили у прес-службі Православної Церкви України (ПЦУ).

Тим часом свято Вознесіння Господнього припадає у 2025 році на четвер, 29 травня (на 40-й після Великодня день).

Дата Вознесіння Господнього у 2025 році (скриншот: pomisna.info)

"Вознесіння Господнє ознаменовує мить, коли Ісус Христос з плоттю, в повноті своєї людської природи, піднявся до небес і сів праворуч Бога-Отця. Вознесіння - це підтвердження примирення Бога та людства, яке відкриває небеса і для всіх нас - тих, хто вірує в Господа і живе за Його настановами", - наголосили у ПЦУ.