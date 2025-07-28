Церковні свята у серпні 2025: повний список за новим календарем

Найважливіші дні серпня за чинним церковним календарем

В цілому згадки про тих чи інших святих, праведників, великомучеників або ж інших знакових для вірян осіб припадають практично на кожен день року.

Проте певні дати або ж навіть і цілі періоди - вирізняються з-поміж інших своєю значущістю та особливими традиціями.

Так, наприклад, на серпень припадає третій за рік багатоденний піст - Успенський. Він триватиме:

з 1 серпня (п'ятниця);

до 14 серпня (четвер).

В останній місяць літа віряни відзначатимуть також низку великих церковних свят на честь Спасителя (в народній традиції вони популярні як "перший", "другий" і "третій" Спаси):

Винесення чесних древ животворчого Хреста Господнього;

Преображення Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа;

Перенесення з Едеси до Константинополя Нерукотворного образу (убруса) Господа Ісуса Христа.

Крім того, в серпні ПЦУ вшановуватиме дні Успіння Пресвятої Богородиці та Усікновення голови Іоана Предтечі (коли поминатимуть також загиблих захисників України).

1 серпня (п'ятниця) - Винесення чесних древ животворчого Хреста Господнього. Сімох мучеників Маккавеєвих: Авима, Антоніна, Гурія, Єлеазара, Євсевона, Аліма і Маркела, матері їхньої мучениці Соломонії та вчителя їхнього мученика Єлеазара (166 рік до Різдва Христового). Початок Успенського посту. У народі - свято Маковія або Медовий Спас.

3 серпня (неділя) - 8-ма неділя після П'ятдесятниці. Глас 7.

4 серпня (понеділок) - 9-й тиждень після П'ятдесятниці.

5 серпня (вівторок) - Передсвято Преображення Господнього.

6 серпня (середа) - Преображення Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа (дванадесяте неперехідне свято - Преображення Господнє). У народі - Яблучний Спас.

Преображення Господнє припадає на 6 серпня (скриншот: pomisna.info)

7 серпня (четвер) - Післясвято Преображення Господнього.

9 серпня (субота) - Апостола Матфія (бл. 63).

10 серпня (неділя) - 9-та неділя після П'ятдесятниці. Глас 8.

13 серпня (середа) - Віддання свята Преображення Господнього. Преподобного Максима Сповідника (662).

14 серпня (четвер) - Передсвято Успіння Пресвятої Богородиці. Перенесення мощів преподобного Феодосія Києво-Печерського (1091).

15 серпня (п'ятниця) - Успіння Пресвятої владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії (дванадесяте неперехідне свято - Успіння Пресвятої Богородиці). Ікони Успіння Божої Матері Києво-Печерської (1073).

Успіння Пресвятої Богородиці ПЦУ відзначатиме 15 серпня (скриншот: pomisna.info)

16 серпня (субота) - Післясвято Успіння. Перенесення з Едеси до Константинополя Нерукотворного образу (убруса) Господа Ісуса Христа (944). У народі - Горіховий Спас.

17 серпня (неділя) - 10-та неділя після П'ятдесятниці.

18 серпня (понеділок) - 11-й тиждень після П'ятдесятниці.

23 серпня (субота) - Віддання свята Успіння Пресвятої Богородиці.

24 серпня (неділя) - 11-та неділя після П'ятдесятниці. Глас 2.

25 серпня (понеділок) - 12-й тиждень після П'ятдесятниці. Перенесення мощів апостола Варфоломія (VI).

29 серпня (п'ятниця) - Усікновення голови пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоана (велике свято - Усікновення голови Іоана Предтечі). Пісний день (одноденний піст). Поминання загиблих захисників України.

Усікновення голови Іоана Предтечі - 29 серпня (скриншот: pomisna.info)

31 серпня (неділя) - 12-та неділя після П'ятдесятниці. Глас 3.