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Церемонию "Золотого глобуса-2021" перенесли из-за коронавируса

Новости » Общество     23.06.2020 - 01:58
Церемонию "Золотого глобуса-2021" перенесли из-за коронавируса
Фото: статуэтки "Золотого глобуса" (facebook.com/GoldenGlobes)

Новая дата - 28 февраля 2021 года

Вручение премии "Золотой глобус" в 2021 году перенесли из-за пандемии коронавируса. Ее проведут почти на два месяца позже запланированной даты.

Об этом сообщается на сайте американской кинопремии.

Новой датой церемонии определили 28 февраля 2021 года. Ранее на эту дату была запланирована церемония вручения премий "Оскар".

"Золотой глобус" - одна из самых почетных наград американской киноиндустрии, которую вручают ежегодно в начале января. Присуждение "Золотого глобуса" начинает сезон различных наград кино и телеиндустрии, который обычно завершается церемонией награды "Оскара". По традиции награждение проходит после голосования с участием 86 ведущих журналистов, специализирующихся на тематике Голливуда.

РБК-Украина писало, что ранее американская киноакадемия из-за пандемии коронавируса перенесла 93-ю церемонию вручения премий "Оскар" на 25 апреля 2021 года.

Ранее стало известно, что кинофестиваль в Каннах перенесли на неопределенный период из-за пандемии коронавируса.

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Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины Золотой глобусфестивалькинопремия
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