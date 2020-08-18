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Цепкало не смог вылететь из Украины

Киев , Вторник 18 августа 2020 17:59
Цепкало не смог вылететь из Украины
Фото: Валерий Цепкало (facebook.com/valerytsepkalo)
Автор: Максим Зайченко

По его словам, для вылета не подошли документы

Незарегистрированный кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало не смог вместе с семьей вылететь из Киева в Польшу. По словам политика, его не пустили на борт самолета польской авиакомпании LOT.

Об этом он рассказал изданию "РИА Новости".

"Мы не смогли попасть на самолет LOT. Представитель авиакомпании совещался с кем-то из своих начальников. В итоге было сказано, что наши документы не подходят для того, чтобы попасть в Польшу", - сообщил он.

Цепкало добавил, что у всех членов его семьи есть шенгенские визы, а сам он недавно уже прилетал в Польшу из Киева и тогда трудностей не возникло.

Напомним, 16 августа жена Цепкало Вероника с детьми приехала в Украину.

Как писало РБК-Украина, перед выборами в Беларуси жена политика выехала в Москву.

Сам Цепкало также сначала выехал в Москву, а затем прибыл в Киев.

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