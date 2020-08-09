ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Жена экс-кандидата в президенты Беларуси Цепкало выехала из страны

Беларусь, Воскресенье 09 августа 2020 15:33
Жена экс-кандидата в президенты Беларуси Цепкало выехала из страны
Фото: Вероника и Валерий Цепкало (ex-press.by)
Автор: РБК-Украина

Она работала в предвыборном штабе Светланы Тихановской

Вероника Цепкало, жена незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало, уехала из страны. Она опасается ареста.

Об этом сообщают "РИА Новости", "Интерфакс" и ряд других российских изданий со ссылкой на источники.

Как отметили в штабе кандидата Светланы Тихановской, Цепкало будет голосовать в Москве.

"Мы уважаем решение Вероники. Ситуация непростая. Мы считаем, каждый имеет право оценивать риски для себя самостоятельно", - прокомментировали в штабе.

Собеседник российского "Интерфакса" заявил, что ее хотели задержать 8 августа, но по ошибке задержали главу штаба Виктора Бабарико Марию Колесникову.

Напомним, ранее в Минске силовики задержали съемочную группу российского телеканала "Дождь".

Отметим, 9 августа в Беларуси проходят выборы главы государства. Действующий президент Александр Лукашенко снова пытается остаться у власти. Накануне выборов в стране начались преследования оппонентов Лукашенко, а также задержания журналистов и участников мирных акций протеста.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Беларусьвыборы
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь