Жена экс-кандидата в президенты Беларуси Цепкало выехала из страны

Фото: Вероника и Валерий Цепкало (ex-press.by)

Она работала в предвыборном штабе Светланы Тихановской

Вероника Цепкало, жена незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало, уехала из страны. Она опасается ареста.

Об этом сообщают "РИА Новости", "Интерфакс" и ряд других российских изданий со ссылкой на источники.

Как отметили в штабе кандидата Светланы Тихановской, Цепкало будет голосовать в Москве.

"Мы уважаем решение Вероники. Ситуация непростая. Мы считаем, каждый имеет право оценивать риски для себя самостоятельно", - прокомментировали в штабе.

Собеседник российского "Интерфакса" заявил, что ее хотели задержать 8 августа, но по ошибке задержали главу штаба Виктора Бабарико Марию Колесникову.

Напомним, ранее в Минске силовики задержали съемочную группу российского телеканала "Дождь".

Отметим, 9 августа в Беларуси проходят выборы главы государства. Действующий президент Александр Лукашенко снова пытается остаться у власти. Накануне выборов в стране начались преследования оппонентов Лукашенко, а также задержания журналистов и участников мирных акций протеста.