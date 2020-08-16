ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Жена экс-кандидата в президенты Беларуси также приехала в Украину

Украина, Воскресенье 16 августа 2020 09:25
Жена экс-кандидата в президенты Беларуси также приехала в Украину
Фото: Вероника и Валерий Цепкало (ex-press.by)
Автор: Максим Зайченко

В пункте пропуска в РФ ее держали более двух часов

В воскресенье, 16 августа, жена незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало Вероника с детьми приехала в Украину. При этом ее не пропускали со стороны России.

Об этом Валерий Цепкало сообщил в Facebook.

С российской стороны Вероника находилась в пункте пропуска "Троебортне". С украинской стороны - это "Бачевск" в Сумской области.

По его словам, в пункте пропуска в РФ ее держали более двух часов.

"Ее вернули обратно уже после того, как поставили штамп и она приблизилась к нейтральной полосе. Рассматриваю это как откровенное давление на меня через мою жену и моих детей за мою политическую позицию", - заявил Цепкало.

Уже утром он сообщил, что жену с детьми пропустили в Украину.

Доброе утро! У нас все хорошо! Продержав несколько часов на границе, Веронике с детьми разрешили пересечь границу Российской Федерации в направлении Украины!

Опубліковано Valery Tsepkalo Субота, 15 серпня 2020 р.

Как писало РБК-Украина, перед выборами в Беларуси Вероника Цепкало выехала в Москву.

Сам Цепкало также сначала выехал в Москву, а затем прибыл в Киев.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины УкраинаБеларусьполитика
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь