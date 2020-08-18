Цепкало не зміг вилетіти з України

Фото: Валерій Цепкало (facebook.com/valerytsepkalo)

За його словами, для вильоту не підійшли документи

Незареєстрований кандидат у президенти Білорусі Валерій Цепкало не зміг разом з сім'єю вилетіти з Києва до Польщі. За словами політика, його не пустили на борт літака польської авіакомпанії LOT.

Про це розповів виданню "РИА Новости".

"Ми не змогли потрапити на літак LOT. Представник авіакомпанії радився з кимось зі своїх начальників. В результаті було сказано, що наші документи не підходять для того, щоб потрапити в Польщу", - повідомив він.

Цепкало додав, що у всіх членів його сім'ї є шенгенські візи, а сам він нещодавно вже прилітав до Польщі з Києва і тоді труднощів не виникло.

Нагадаємо, 16 серпня дружина Цепкало Вероніка з дітьми приїхала в Україну.

Як повідомляло РБК-Україна, перед виборами в Білорусі дружина політика виїхала в Москву.

Сам Цепкало спочатку виїхав до Москви, а потім прибув до Києва.