ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Цепкало покинув Україну разом з родиною

Варшава, Середа 19 серпня 2020 00:16
Цепкало покинув Україну разом з родиною
Фото: Валерій Цепкало (facebook.com/valerytsepkalo)
Автор: Инна Собора

Він прибув до Варшави

Незареєстрований кандидат в президенти Білорусі Валерій Цепкало разом з сім'єю вилетів з Києва до Польщі. У ніч на 19 серпня він прибув до Варшави.

Про це повідомляє РИА Новости.

Відзначається, що Цепкало прибув до Варшави з Києва з дружиною і дітьми.

"Раніше він не виключив, що після Варшави попрямує до Вільнюса", - повідомляє видання.

Вдень 18 серпня Цепкало не зміг разом з сім'єю вилетіти з Києва до Польщі, його не пустили на борт літака польської авіакомпанії LOT.

Нагадаємо, 16 серпня дружина Цепкало Вероніка з дітьми приїхала в Україну.

Як писало РБК-Україна, перед виборами в Білорусі дружина політика виїхала в Москву.

Сам Цепкало також спочатку виїхав до Москви, а потім прибув до Києва.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України выборы в Беларусипротест
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся