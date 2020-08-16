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Ланцюг солідарності в Мінську зібрав близько 100 тисяч осіб

Мінськ, Неділя 16 серпня 2020 15:57
Ланцюг солідарності в Мінську зібрав близько 100 тисяч осіб
Фото з місця подій (nn.by)
Автор: Максим Зайченко

У Бресті розтягнули прапор довжиною 100 метрів

У неділю, 16 серпня, в Мінську близько 100 тисяч осіб зібралися виразити протест чинному президенту Олександру Лукашенку. Вони закликають главу держави піти у відставку.

Про це повідомляє видання "Наша Ніва".

"Оцінити число демонстрантів в центрі Мінська неможливо. Колони з десятками тисяч людей просто всюди. В центрі вже зібралися десятки тисяч опонентів Лукашенка. Особливо багато їх біля стели "Мінськ - місто-герой", - йдеться в повідомленні.

Водночас телеканал Nexta Live повідомляє, що на демонстраціях присутні близько 100 тисяч осіб.

"Безліч людей нині у районі площі Якуба Коласа. Несуть 30-метровий прапор. Люди скандують: "йди, Йди!", - йдеться в повідомленні.

Протести також відбуваються в інших містах: Бресті, Гродно, Жлобіні та Борисові.

Зазначимо, у місті також проходить провладний мітинг, на якому Лукашенко звернувся до білорусів.

Як раніше писало РБК-Украина, Лукашенко доручив не допустити ланцюга солідарності від Вільнюса до Києва.

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