ua en ru
Сб, 12 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Цензура як зброя: Кремль вперше визнав, що придушує медіа через війну

Росія, Субота 12 липня 2025 02:47
UA EN RU
Цензура як зброя: Кремль вперше визнав, що придушує медіа через війну
Автор: Оксана Гапончук

Кремль уперше відкрито визнав безпрецедентну цензуру під час війни з Україною, назвавши її "виправданою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив у п’ятницю, 11 липня, в інтерв'ю російському журналу "Експерт", що цензура воєнного часу в Росії є виправданою на тлі конфлікту з Україною.

Пєсков також підтвердив, що за останні три роки багато опозиційних медіа було закрито, а низка журналістів покинула країну. На його думку, такі заходи потрібні для "захисту інформаційного простору" під час конфлікту.

Закон проти критики армії

Зазначимо, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році влада ухвалила закони, які передбачають багаторічні тюремні строки за "дискредитацію" збройних сил. Ці норми стали інструментом для масового придушення інакодумства та закриття незалежних редакцій.

У Кремлі переконані, що така цензура - вимушений крок через "війну в інформаційному просторі".

Зазначимо, що

Російська влада також заблокувала Twitter, тепер X, та Meta Platforms, Facebook та Instagram, а потім YouTube, найпопулярніша на той час іноземна відеоплатформа в країні.

"Було б неправильно закривати очі на ЗМІ, які свідомо займаються дискредитацією Росії. Тому я вважаю, що цей режим (цензура) зараз виправданий", - сказав Пєсков журналу.

Нагадаємо, коментуючи заяву про те, що Трамп розчарований Путіним через небажання зупиняти повномасштабну війну проти України, Пєсков заявив, що Кремль уважно ставиться до заяв американського лідера.

Окремо варто нагадати, що попередня розмова між Трампом і Путіним відбулася 4 червня. Останній пожалівся американському лідеру на операцію "Павутина", яку успішно здійснила Служба безпеки України (СБУ).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Пєсков
Новини
Росіяни атакують майже на всіх напрямках: де тривають найгарячіші бої
Росіяни атакують майже на всіх напрямках: де тривають найгарячіші бої
Аналітика
Хаос у БЕБ. Чому влада "зрізала" переможця конкурсу та пішла на конфлікт із Заходом
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Хаос у БЕБ. Чому влада "зрізала" переможця конкурсу та пішла на конфлікт із Заходом