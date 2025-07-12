Цензура як зброя: Кремль вперше визнав, що придушує медіа через війну
Кремль уперше відкрито визнав безпрецедентну цензуру під час війни з Україною, назвавши її "виправданою".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Так, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив у п’ятницю, 11 липня, в інтерв'ю російському журналу "Експерт", що цензура воєнного часу в Росії є виправданою на тлі конфлікту з Україною.
Пєсков також підтвердив, що за останні три роки багато опозиційних медіа було закрито, а низка журналістів покинула країну. На його думку, такі заходи потрібні для "захисту інформаційного простору" під час конфлікту.
Закон проти критики армії
Зазначимо, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році влада ухвалила закони, які передбачають багаторічні тюремні строки за "дискредитацію" збройних сил. Ці норми стали інструментом для масового придушення інакодумства та закриття незалежних редакцій.
У Кремлі переконані, що така цензура - вимушений крок через "війну в інформаційному просторі".
Зазначимо, що
Російська влада також заблокувала Twitter, тепер X, та Meta Platforms, Facebook та Instagram, а потім YouTube, найпопулярніша на той час іноземна відеоплатформа в країні.
"Було б неправильно закривати очі на ЗМІ, які свідомо займаються дискредитацією Росії. Тому я вважаю, що цей режим (цензура) зараз виправданий", - сказав Пєсков журналу.
Нагадаємо, коментуючи заяву про те, що Трамп розчарований Путіним через небажання зупиняти повномасштабну війну проти України, Пєсков заявив, що Кремль уважно ставиться до заяв американського лідера.
Окремо варто нагадати, що попередня розмова між Трампом і Путіним відбулася 4 червня. Останній пожалівся американському лідеру на операцію "Павутина", яку успішно здійснила Служба безпеки України (СБУ).
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.