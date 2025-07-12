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Цензура как оружие: Кремль впервые признал, что подавляет медиа из-за войны

Россия, Суббота 12 июля 2025 02:47
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Цензура как оружие: Кремль впервые признал, что подавляет медиа из-за войны
Автор: Оксана Гапончук

Кремль впервые открыто признал беспрецедентную цензуру во время войны с Украиной, назвав ее "оправданной".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил в пятницу, 11 июля, в интервью российскому журналу "Эксперт", что цензура военного времени в России является оправданной на фоне конфликта с Украиной.

Песков также подтвердил, что за последние три года многие оппозиционные медиа были закрыты, а ряд журналистов покинули страну. По его мнению, такие меры нужны для "защиты информационного пространства" во время конфликта.

Закон против критики армии

Отметим, что после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году власти приняли законы, которые предусматривают многолетние тюремные сроки за "дискредитацию" вооруженных сил. Эти нормы стали инструментом для массового подавления инакомыслия и закрытия независимых редакций.

В Кремле убеждены, что такая цензура - вынужденный шаг из-за "войны в информационном пространстве".

Отметим, что

Российские власти также заблокировали Twitter, теперь X, и Meta Platforms, Facebook и Instagram, а затем YouTube, самая популярная в то время иностранная видеоплатформа в стране.

"Было бы неправильно закрывать глаза на СМИ, которые сознательно занимаются дискредитацией России. Поэтому я считаю, что этот режим (цензура) сейчас оправдан", - сказал Песков журналу.

Напомним, комментируя заявление о том, что Трамп разочарован Путиным из-за нежелания останавливать полномасштабную войну против Украины, Песков заявил, что Кремль внимательно относится к заявлениям американского лидера.

Отдельно стоит напомнить, что предыдущий разговор между Трампом и Путиным состоялся 4 июня. Последний пожаловался американскому лидеру на операцию "Паутина", которую успешно осуществила Служба безопасности Украины (СБУ).

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