Цензура как оружие: Кремль впервые признал, что подавляет медиа из-за войны
Кремль впервые открыто признал беспрецедентную цензуру во время войны с Украиной, назвав ее "оправданной".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Так, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил в пятницу, 11 июля, в интервью российскому журналу "Эксперт", что цензура военного времени в России является оправданной на фоне конфликта с Украиной.
Песков также подтвердил, что за последние три года многие оппозиционные медиа были закрыты, а ряд журналистов покинули страну. По его мнению, такие меры нужны для "защиты информационного пространства" во время конфликта.
Закон против критики армии
Отметим, что после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году власти приняли законы, которые предусматривают многолетние тюремные сроки за "дискредитацию" вооруженных сил. Эти нормы стали инструментом для массового подавления инакомыслия и закрытия независимых редакций.
В Кремле убеждены, что такая цензура - вынужденный шаг из-за "войны в информационном пространстве".
Отметим, что
Российские власти также заблокировали Twitter, теперь X, и Meta Platforms, Facebook и Instagram, а затем YouTube, самая популярная в то время иностранная видеоплатформа в стране.
"Было бы неправильно закрывать глаза на СМИ, которые сознательно занимаются дискредитацией России. Поэтому я считаю, что этот режим (цензура) сейчас оправдан", - сказал Песков журналу.
Напомним, комментируя заявление о том, что Трамп разочарован Путиным из-за нежелания останавливать полномасштабную войну против Украины, Песков заявил, что Кремль внимательно относится к заявлениям американского лидера.
Отдельно стоит напомнить, что предыдущий разговор между Трампом и Путиным состоялся 4 июня. Последний пожаловался американскому лидеру на операцию "Паутина", которую успешно осуществила Служба безопасности Украины (СБУ).
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