Цензура как оружие: Кремль впервые признал, что подавляет медиа из-за войны

Кремль впервые открыто признал беспрецедентную цензуру во время войны с Украиной, назвав ее "оправданной".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Так, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил в пятницу, 11 июля, в интервью российскому журналу "Эксперт", что цензура военного времени в России является оправданной на фоне конфликта с Украиной.

Песков также подтвердил, что за последние три года многие оппозиционные медиа были закрыты, а ряд журналистов покинули страну. По его мнению, такие меры нужны для "защиты информационного пространства" во время конфликта.

Закон против критики армии

Отметим, что после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году власти приняли законы, которые предусматривают многолетние тюремные сроки за "дискредитацию" вооруженных сил. Эти нормы стали инструментом для массового подавления инакомыслия и закрытия независимых редакций.

В Кремле убеждены, что такая цензура - вынужденный шаг из-за "войны в информационном пространстве".

Отметим, что

Российские власти также заблокировали Twitter, теперь X, и Meta Platforms, Facebook и Instagram, а затем YouTube, самая популярная в то время иностранная видеоплатформа в стране.