Цензура в дії? В США угорську редакцію "Радіо Свобода" закрили через Орбана

Агентство США з глобальних медіа ухвалило рішення припинити роботу угорської редакції "Радіо Свобода" Szabad Europa з 21 листопада 2025 року.

Причини такого кроку офіційно не розголошуються, хоча раніше редакцію критикували за надмірну увагу до прем’єра Угорщини Віктора Орбана.

Про діяльність редакції

Редакція Szabad Europa розпочала мовлення ще за часів "Холодної війни" та закрилася після розпаду Радянського Союзу. Однак у 2020 році Конгрес США відновив її фінансування через побоювання щодо обмеження свободи слова в Угорщині.

Рішення про закриття стало несподіваним для журналістів і аудиторії, які сподівалися на продовження незалежного медіапроекту для угорських читачів.

У повідомленні редакції зазначено, що протягом останніх років її журналісти працювали з відданістю та високим професіоналізмом, надаючи угорській аудиторії незалежну та об’єктивну інформацію. Редакція подякувала своїм читачам за довіру, інтерес і підтримку.

Причини закриття

Конкретні мотиви припинення роботи Szabad Europa не розкриті.

Разом з тим, видання неодноразово звинувачували в надмірній критиці уряду Орбана. Це і могло стати фактором політичного тиску, проте офіційного підтвердження цьому немає.

Зазначимо, що за припинення фінансування угорськомовної служби Szabad Europa ще на початку листопада говорила очільниця урядового Агентства США з глобальних медіа Кері Лейк, у віданні якої перебуває мовлення "Радіо Свобода".

"Воно (Szabad Europa. – Ред.) насправді має на меті дестабілізувати цю країну (Угорщину. – Ред.). Гроші американських платників податків не повинні йти на глобалістську радіопрограму. Це союзник НАТО, а глобалісти ненавидять Віктора Орбана", – заявляла вона журналістам.

Раніше цього року очільниця Агентства США з глобальних медіа вже скоротила практично все фінансування мовників у своєму віданні, зокрема "Голосу Америки" та "Радіо Вільна Азія".

Закриття редакції Szabad Europa викликало занепокоєння серед міжнародної спільноти щодо свободи слова та незалежності медіа у Центральній Європі.