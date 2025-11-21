Цензура в действии? В США венгерскую редакцию "Радио Свобода" закрыли из-за Орбана

В США закрыли венгерскую редакцию "Радио Свобода" Szabad Europa, которая критиковала премьера Орбана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт издания.
Агентство США по глобальным медиа приняло решение прекратить работу венгерской редакции "Радио Свобода" Szabad Europa с 21 ноября 2025 года.
Причины такого шага официально не разглашаются, хотя ранее редакцию критиковали за чрезмерное внимание к премьеру Венгрии Виктору Орбану.
Редакция Szabad Europa начала вещание еще во времена "Холодной войны" и закрылась после распада Советского Союза. Однако в 2020 году Конгресс США возобновил ее финансирование из-за опасений относительно ограничения свободы слова в Венгрии.
Решение о закрытии стало неожиданным для журналистов и аудитории, которые надеялись на продолжение независимого медиапроекта для венгерских читателей.
В сообщении редакции указано, что в течение последних лет ее журналисты работали с преданностью и высоким профессионализмом, предоставляя венгерской аудитории независимую и объективную информацию. Редакция поблагодарила своих читателей за доверие, интерес и поддержку.
Конкретные мотивы прекращения работы Szabad Europa не раскрыты.
Вместе с тем, издание неоднократно обвиняли в чрезмерной критике правительства Орбана. Это и могло стать фактором политического давления, однако официального подтверждения этому нет.
Отметим, что за прекращение финансирования венгроязычной службы Szabad Europa еще в начале ноября говорила глава правительственного Агентства США по глобальным медиа Кэри Лейк, в ведении которой находится вещание "Радио Свобода".
"Оно (Szabad Europa. - Ред.) на самом деле имеет целью дестабилизировать эту страну (Венгрию. - Ред.). Деньги американских налогоплательщиков не должны идти на глобалистскую радиопрограмму. Это союзник НАТО, а глобалисты ненавидят Виктора Орбана", - заявляла она журналистам.
Ранее в этом году руководительница Агентства США по глобальным медиа уже сократила практически все финансирование вещателей в своем ведении, в частности "Голоса Америки" и "Радио Свободная Азия".
Закрытие редакции Szabad Europa вызвало беспокойство среди международного сообщества относительно свободы слова и независимости медиа в Центральной Европе.
Напомним, 7 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встречался с президентом США Трампом в Белом Доме. Во время встречи Трамп выразил восхищение венгерским премьером и сказал, что тот добьется успеха на следующих выборах.
В результате переговоров США предоставили Венгрии годовое освобождение от санкций за использование российской нефти и газа. При этом Венгрия обязалась закупать сжиженный природный газ у США на сумму около 600 миллионов долларов.