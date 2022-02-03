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Цены на нефть WTI превысили 90 долларов впервые с октября 2014

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Четверг 03 февраля 2022 21:29
Цены на нефть WTI превысили 90 долларов впервые с октября 2014 Фото: цены на нефть снова растут (David McNew/Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Цены на американскую нефть марки WTI превысили 90 долларов за баррель. Эту отметку она пробила впервые с октября 2014 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Сообщается, что по состоянию на 21:00 по Киеву стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в марте 2022 года подорожала на 2,03% - до 90,05 доллара за баррель.

Кроме того, стоимость фьючерса на североморскую нефть марки Brent с поставкой в апреле 2022 года поднялась выше 91 доллара за баррель.

Напомним, в конце января нефть подорожала до почти 7-летнего максимума на фоне опасений по поводу поставок и политической напряженности в Восточной Европе и на Ближнем Востоке.

До этого Национальный банк Украины повысил прогноз средней цены нефти марки Brent в 2022 году с 67 до 74 долларов за баррель.

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