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Нефть подорожала до 7-летнего максимума: что стало причиной

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Украина, Понедельник 31 января 2022 11:08
Нефть подорожала до 7-летнего максимума: что стало причиной Фото: нефть подорожала до 90 долларов (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Нефть выросла в понедельник, 31 января, до почти 7-летнего максимума, достигнутого на предыдущей сессии. Опасения по поводу поставок и политическая напряженность в Восточной Европе и на Ближнем Востоке подталкивают цены вверх.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Нефть марки Brent подорожала на 0,7%, до 91,31 доллара за баррель в 10:30 по киевскому времени. Нефть WTI подорожала на 0,8%, до 87,50 долларов.

Фьючерсы зафиксировали самые высокие уровни с октября 2014 года в пятницу: 91,70 долларов Brent и 88,84 долларов WTI. Это их шестой недельный прирост подряд. В январе они выросли примерно на 17%, что является максимальным показателем с февраля 2021 года.

"Основное беспокойство по поводу глобального дефицита предложения в сочетании с сохраняющимися геополитическими рисками заставило рынок начать неделю на сильной ноте", - сказал Тошитака Тадзава, аналитик Fujitomi Securities Co Ltd.

По его словам, цены продолжат рост в ожидании того, что ОПЕК+ сохранит существующую политику постепенного увеличения добычи. Он прогнозирует, что, что Brent останется выше 90 долларов, а WTI приблизится к 90 долларам.

Напряженность в отношениях между Россией и Западом повлияла на цены на нефть. Конфликт из-за Украины раздувает опасения, что поставки энергоресурсов в Европу могут быть нарушены.

Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил в воскресенье, что Европе необходимо диверсифицировать свои поставки энергоресурсов. Великобритания предупредила, что "весьма вероятно" то, что Россия собирается вторгнуться в Украину.

Национальный банк Украины повысил прогноз средней цены нефти марки Brent в 2022 году с 67 до 74 долларов за баррель.

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