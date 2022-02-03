ru ua
Чт, 03 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ціни на нафту WTI перевищили 90 доларів вперше з жовтня 2014

Новость на русском →
Четвер 03 лютого 2022 21:29
Ціни на нафту WTI перевищили 90 доларів вперше з жовтня 2014 Фото: ціни на нафту знову ростуть (David McNew/Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Ціни на американську нафту марки WTI перевищили 90 доларів за барель. Цю позначку вона пробила вперше з жовтня 2014 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані лондонської біржи ICE.

Повідомляється, що станом на 21:00 за Києвом вартість ф'ючерсу на нафту марки WTI з поставкою в березні 2022 року подорожчала на 2,03% - до 90,05 долара за барель.

Крім того, вартість ф'ючерсу на північноморську нафту марки Brent з поставкою в квітні 2022 року піднялася вище 91 долара за барель.

Нагадаємо, в кінці січня нафта подорожчала до майже 7-річного максимуму на тлі побоювань з приводу поставок і політичної напруженості в Східній Європі і на Близькому Сході.

До цього Національний банк України підвищив прогноз середньої ціни нафти марки Brent в 2022 році з 67 до 74 доларів за барель.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нафта
NEWS
Зеленський і Макрон провели другу розмову за тиждень: що обговорили
Зеленський і Макрон провели другу розмову за тиждень: що обговорили
DAILY
Ударний округ. Навіщо Кличко депутатський мандат у Чернігові та чи відповість "Слуга народу"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ударний округ. Навіщо Кличко депутатський мандат у Чернігові та чи відповість "Слуга народу"