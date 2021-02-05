Цены на нефть выросли до максимума за год в ожидании экономического роста в США

Цены на нефть пятницу, 5 февраля, выросли до самого высокого уровня за последний год. Скачок цен наблюдается на фоне признаков экономического роста в Соединенных Штатах и приверженности производителей сдерживать предложение нефти.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 1,09% до 59,48 долларов за баррель к 11:00 по киевскому времени - самого высокого уровня с 20 февраля прошлого года. На этой неделе цена на нефть марки Brent вырастет на 6%. Фьючерсы на нефть марки WTI подскочили на 1,10%, до 56,85 доллара за баррель - максимума с 22 января прошлого года. Контракт приближается к недельному приросту почти на 9%, что станет его самым большим недельным приростом с октября.

"Растущая уверенность в том, что рост экономики и восстановление спроса на нефть не за горами, является важным стимулом для сырой нефти", - сказала Вандана Хари, энергетический аналитик Vanda Insights.

По его словам, сокращение поставок Саудовской Аравией усиливает рост цен. "Возможно, Brent находится на пути к отметке в 60 долларов", - добавил он.

Рынки были воодушевлены более высокими, чем ожидалось, заказами на товары из США в декабре, что указывает на рост производства и надежды на быстрое одобрение законодателями предложенного президентом Джо Байденом плана помощи против коронавируса на сумму 1,9 триллиона долларов.

По прогнозу Всемирного банка, мировые цены на нефть 2021 году останутся близкими к текущим уровням и в среднем составят 44 доллара за баррель, нефть подорожает до 50 долларов за баррель в 2022 году.

Напомним, инвестиционный банк Goldman Sachs прогнозирует, что цены на нефть могут вырасти до 65 долларов за баррель к июлю 2021 года. Рост будет наблюдаться на фоне напряженного нефтяного рынка и медленного восстановления спроса.