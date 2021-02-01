Нефть может подорожать до 65 долларов: Goldman Sachs назвал причины

Фото: добыча нефти (OilNow)

Дефицит нефти приведет к росту цены

Инвестиционный банк Goldman Sachs прогнозирует, что цены на нефть могут вырасти до 65 долларов за баррель к июлю 2021 года. Рост будет наблюдаться на фоне напряженного нефтяного рынка и медленного восстановления спроса.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В сообщении банка говорится, что в данные указывают на дефицит в 2,3 миллиона баррелей в день (баррелей в сутки) в четвертом квартале 2020 года, обусловленный более высоким спросом и сокращением поставок от производителей, не входящих в группу ОПЕК+.

Банк прогнозирует дефицит в 900 тысяч баррелей в сутки в первой половине 2021 года, что выше, чем его предыдущий прогноз в 500 тысяч баррелей в сутки.

Это может помочь подтолкнуть эталонную нефть марки Brent к июлю до 65 долларов за баррель при меньших инвестициях отрасли и рисках перекоса в сторону роста предложения в 2022 году, отметили в Goldman Sachs. В понедельник, 1 февраля, цена на нефть марки Brent была выше 55 долларов.

Банк ожидает, что спрос вырастет на 5,3 млн баррелей до июля по сравнению с его предыдущим прогнозом в 6,8 млн баррелей в сутки.

Саудовская Аравия пообещала дополнительно добровольно сократить добычу нефти в феврале и марте, в то время как большинство членов Организации стран-экспортеров нефти и союзников (группа ОПЕК+) согласились сохранить добычу на стабильном уровне.

"Характер последнего соглашения ОПЕК+ также будет способствовать быстрому сужению рынка, поскольку повышение спроса этой весной подчеркнет способность производителей возобновить производство", - отметили в Goldman Sachs.

Как сообщало РБК-Украина, в этом месяце нефть Brent достигла 11-месячного максимума в 57,42 долларов.

По прогнозу Всемирного банка, мировые цены на нефть 2021 году останутся близкими к текущим уровням и в среднем составят 44 доллара за баррель, нефть подорожает до 50 долларов за баррель в 2022 году.