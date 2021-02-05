Ціни на нафту зросли до максимуму за рік в очікуванні економічного зростання в США

Ціни на нафту п'ятницю, 5 лютого, зросли до найвищого рівня за останній рік. Стрибок цін спостерігається на тлі ознак економічного зростання в Сполучених Штатах і прихильності виробників стримувати пропозицію нафти.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 1,09% до 59,48 доларів за барель до 11:00 за київським часом - найвищого рівня з 20 лютого минулого року. На цьому тижні ціна на нафту марки Brent зросте на 6%. Ф'ючерси на нафту марки WTI підскочили на 1,10%, до 56,85 долара за барель - максимуму з 22 січня минулого року. Контракт наближається до тижневого приросту майже на 9%, що стане його найбільшим тижневим приростом з жовтня.

"Зростаюча впевненість у тому, що зростання економіки і відновлення попиту на нафту не за горами, є важливим стимулом для сирої нафти", - сказала Вандал Харі, енергетичний аналітик Vanda Insights.

За його словами, скорочення поставок Саудівською Аравією підсилює ріст цін. "Можливо, Brent знаходиться на шляху до позначки в 60 доларів", - додав він.

Ринки були натхнені більш високими, ніж очікувалося, замовленнями на товари з США в грудні, що вказує на зростання виробництва і надії на швидке схвалення законодавцями запропонованого президентом Джо Байденом плану допомоги проти коронавірусу на суму 1,9 трильйона доларів.

За прогнозом Світового банку, світові ціни на нафту 2021 році залишаться близькими до поточних рівнів і в середньому складуть 44 долара за барель, нафта подорожчає до 50 доларів за барель у 2022 році.

Нагадаємо, інвестиційний банк Goldman Sachs прогнозує, що ціни на нафту можуть зрости до 65 доларів за барель до липня 2021 року. Зростання буде спостерігатися на тлі напруженого нафтового ринку і повільного відновлення попиту.