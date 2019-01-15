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Цены на нефть выросли более чем на 1% на фоне снижения добычи

Новости » Экономика    15.01.2019 - 10:39
Цены на нефть выросли более чем на 1% на фоне снижения добычи
Фото: добыча нефти (statoil.com)

Brent утром 15 января торгуется ниже 60 долларов за баррель

Цены на нефть на утро 15 января выросли более чем на 1% на фоне снижения добычи, в частности, Brent торгуется на отметке 59,82 доллара за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что с начала торгов 15 января цены на нефть прибавили почти 1,5%. В частности, по состоянию на 08:20 по киевскому времени нефть Brent подорожала до 59,82 доллара за баррель, а сорт WTI - на 1,47% - до 51,25 доллара за баррель.

Отметим, рост цены на нефть обусловлен снижением добычи производителями нефти во главе с ОПЕК, а также снижение количества действующих буровых установок в США. В то же время замедление экономического роста оказывает давление на цены на нефть и финансовые рынки.

Напомним, накануне цена нефти Brent поднялась выше 60 долларов за баррель, однако в конце концов по результатам сессии фьючерсы потеряли более 2% на фоне слабой торговой статистики Китая, которая указала на замедление расширения глобальной экономики.

Вчера также стало известно, что США не будут продлевать исключения для восьми стран на покупку нефти у Ирана.

 

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