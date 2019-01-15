Ціни на нафту виросли більш ніж на 1% на тлі зниження видобутку

Фото: видобуток нафти (statoil.com)

Brent вранці 15 січня торгується нижче 60 доларів за барель

Ціни на нафту на ранок 15 січня виросли більш ніж на 1% на тлі зниження видобутку, зокрема, Brent торгується на позначці 59,82 долара за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що з початку торгів 15 січня ціни на нафту додали майже 1,5%. Зокрема, станом на 08:20 за київським часом нафта Brent подорожчала до 59,82 долара за барель, а сорт WTI - на 1,47% - до 51,25 долара за барель.

Відзначимо, зростання ціни на нафту обумовлено зниженням видобутку виробниками нафти на чолі з ОПЕК, а також зниження кількості діючих бурових установок у США. У той же час уповільнення економічного зростання чинить тиск на ціни на нафту і фінансові ринки.

Нагадаємо, напередодні ціна нафти Brent піднялася вище 60 доларів за барель, однак зрештою за результатами сесії ф'ючерси втратили більше 2% на тлі слабкої торговельної статистики Китаю, яка вказала на уповільнення розширення глобальної економіки.

Вчора також стало відомо, що США не будуть продовжувати виключення для восьми країн на купівлю нафти в Ірану.