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Цены на нефть впервые с 2014 года превысили 90 долларов

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Вашингтон, Среда 26 января 2022 18:08
Цены на нефть впервые с 2014 года превысили 90 долларов Фото: цены на нефть превысили 90 долларов за баррель (pixabay.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Цены на нефть впервые с 2014 года превысили 90 долларов за баррель. Эксперты связывают рост черного золота с ростом напряженности в Европе и на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

В среду на торгах нефть Brent подорожала на 1,67 доллара (1,9%) до 89,87 доллара. В моменте котировки достигали отметки 90,02 доллара. Черное золото впервые с октября 2014 года превысило этот уровень.

Американская нефть сорта West Texas Intermediate (WTI) выросла 1,69 доллара (2%) до 87,28 доллара.

Резкий рост нефтяных котировок эксперты связывают ситуацией вокруг Украины. В частности, с возможностью введения санкций против России и лично российского президента Владимира Путина. Кроме того, в понедельник йеменские хуситы нанесли ракетный удар по Объединенным Арабским Эмиратам.

"Беспокойство по поводу потенциальных перебоев с поставками на Ближнем Востоке и в России придает нефтяному рынку бычьи настроения", - заявил агентству представитель брокера PVM Стивен Бреннок.

Напомним, ранее Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал высокие цены на энергоносители из-за ситуации вокруг Украины.

Отметим, крупнейшие мировые банки ожидают роста цен на нефть до 100 долларов за баррель.

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