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Нефть по 100 долларов за баррель: крупнейшие банки повышают прогнозы на 2022 год

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Пятница 21 января 2022 15:15
Нефть по 100 долларов за баррель: крупнейшие банки повышают прогнозы на 2022 год Фото: цены на нефть поднимутся до 100 долларов за баррель в 2022 году (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Мировые цены на нефть выросли с начала 2022 года на 10% до семилетнего максимума. Крупнейшие мировые банки ожидают роста цен до 100 долларов за баррель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

В частности, американский Morgan Stanley повысил прогноз цены на нефть марки Brent в третьем квартале 2022 года до 100 долларов за баррель по сравнению с предыдущим прогнозом в 90 долларов.

Швейцарский UBS ожидает, что спрос на сырую нефть достигнет рекордно высокого уровня в этом году, а Brent пока будет торговаться в диапазоне 80-90 долларов за баррель.

Тем временем недавнее ралли цен на нефть похоже, прекратилось, когда Brent и WTI 20 января завершили торговую сессию с небольшими потерями. Но оба эталона выросли более чем на 10% в этом году. Фьючерсы на Brent достигали семилетнего максимума в 89,50 долларов за баррель. В пятницу Brent и WTI подешевели еще на 1,5%.

Ранее Goldman Sachs повысил свои прогнозы по нефти марки Brent на 2022 и 2023 годы. Инвестиционный банк прогнозирует рост цен на нефть до 100 долларов за баррель в третьем квартале 2022 года.

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