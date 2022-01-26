Ціни на нафту вперше з 2014 року перевищили 90 доларів
Ціни на нафту вперше з 2014 року перевищили 90 доларів за барель. Експерти пов'язують зростання чорного золота зі зростанням напруженості в Європі і на Близькому Сході.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.
У середу на торгах нафта Brent подорожчала на 1,67 долара (1,9%) до 89,87 долара. У моменті котирування досягали позначки 90,02 долара. Чорне золото вперше з жовтня 2014 року перевищило цей рівень.
Американська нафта сорту West Texas Intermediate (WTI) виросла 1,69 долара (2%) до 87,28 долара.
Різке зростання нафтових котирувань експерти пов'язують ситуацією навколо України. Зокрема, з можливістю введення санкцій проти Росії і особисто російського президента Володимира Путіна. Крім того, в понеділок єменські хусити завдали ракетного удару по Об'єднаних Арабських Еміратах.
"Занепокоєння з приводу потенційних перебоїв з постачанням на Близькому Сході і в Росії надає нафтовому ринку бичачі настрої", - заявив агентству представник брокера PVM Стівен Бреннок.
Нагадаємо, раніше Міжнародний валютний фонд (МВФ) спрогнозував високі ціни на енергоносії через ситуацію навколо України.
Зазначимо, найбільші світові банки очікують зростання цін на нафту до 100 доларів за барель.